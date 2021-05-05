台東原住民部落大學5日開學　課程多元招生額滿

▲▼ 台東原住民部落大學今開學，課程多元陸續招生額滿。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

邁入第20年的台東縣原住民族部落大學，5日下午在原住民族文化創意產業聚落(TTICC)舉辦開學典禮，今年部落大學上學期核定18門課程已陸續招生開課，課程包括「學歷認證」、「語言文化」、「產業發展」、「社群實用」、「資訊教育」等各項領域課程，課程多元豐富。原住民族行政處表示，原住民族部落大學上學期18門課程，現已陸續招生額滿，顯示民眾踴躍參加及求知慾望。

原民處長方銘總代表縣長饒慶鈴感謝原住民部落大學校本部及各分校，並表示，台東部落大學屬於「文化產業型」部落大學，課程包含基本型、加值型、數位型、社會教育學習型等四大項課程，著重於原民文化的延續與創新，台東部落大學連續5年獲得原住民族委員會評鑑甲等，特別感謝原民會的支持，及各分校主任及講師共同參與推展，讓部落大學碩果累累。

今年度增開重點課程為部落文化深度體驗旅遊及部落耆老文化歷史母語敘事等2門課程，部落文化深度體驗旅遊以部落文化為核心結合深度旅遊，絕對是台東慢經濟旅遊的新品牌，期待透過在地解說實務演練，培養學員觀光導覽解說及地方特色料理製作能力，未來將集結空中大學、社區大學等各面向資源，讓部落大學發展更多元，讓優秀的文化完整保存並發揚光大，並能帶動部落產業永續經營。

原民處指出部落大學與空中大學合作「學歷認證」，今年賡續辦理，讓學員除了修習部落大學課程獲得學分之外，部份的課程可獲得空大的學分認證，108年至109年度部落大學已有8門課共計16學分獲得空中大學認證，125位學員獲得空中大學學分，未來再與空大本校取得之學分結合，預計5年內有200名學員可取得副學士學位，7年內150名學員，可獲得學士學位。



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