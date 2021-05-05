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至少3個感染源！華航案「16人病毒定序出爐」一圖秒懂

▲▼指揮中心5/5記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布最新華航群聚基因定序結果，28名個案當中有16人定序完成，都是屬於英國變異株，但詳細序列分屬3個感染來源，當中最大宗是與諾富特旅館相關的機師、旅館人員與其家屬共有11人序列一致，當中部分機師曾經執飛美國安克拉治；另2起不同序列機師則分別執飛美國洛杉磯與德國法蘭克福。

▲▼指揮中心5/5公布機師及旅館感染事件關聯圖。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布機師及旅館感染事件關聯圖。（圖／指揮中心提供）

華航諾富特案延燒，目前包含機師、空服員、旅館人員、外包水電工、機師與房務家人等一共28人（其中1人飛澳洲確診無案號），造成起旅館內群聚，還有機師、旅館房務人員共6起家庭群聚。

指揮中心進行基因定序釐清關連，先前已確認6名機師、1名機師兒子與諾富特首例確診的房務領班屬於英國變異病毒，其中案1101、1102兩名機師序列略有不同應該屬獨立事件，其餘4名機師與房務序列相同，可能是同一事件。

羅一鈞今日進一步公布另8名定序結果，也都是英國變異株，其中諾富特有6名，分別是新增確診的3名房務、餐飲員工，1名外包水電工、2名房務家人，都與首例房務（案1102）都屬同樣序列，也就是說，旅館7人與4名機師都屬同一序列。

另2名則是機師案1102的兩名子女，3人序列相同，與旅館那邊的英國變異株有3~4個位點差異，可能是獨立個別事件，因為案1102從洛杉磯執飛回來，檢疫3天期間出現症狀，4/25日確診，來源可能與美國比較相關，但還需要進一步等待有序列，做綜合研判。

羅一鈞總結，目前看起來諾富特、華航有一起群聚，當中部分機師曾經執飛美國安克拉治；另一起案1102家庭群聚，機師曾執飛美國洛杉磯，另有案1101個人也屬不同序列，機師曾經執飛德國法蘭克福，總共至少3個感染來源。

目前已經進行基因定序一共20人，16人結果出爐，剩下還在定序中的4人都是與諾富特病毒相同序列的機師與房務家人。至於其它7名確診者，羅一鈞表示，排除病毒量太低的2名機師與2名血清陽性機師家人，另有3名機組員還在等待定序，為案1122、昨日確診的案1153機師與案1154空服員，將進一步釐清是否有新的感染來源。

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