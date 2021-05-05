台灣在紐約女留學生遭鐵鎚爆頭　外交部：已向NYPD了解狀況

▲台女在紐約遭到攻擊。（圖／翻攝自推特）



記者陶本和／台北報導

一名在紐約攻讀碩士的台灣女學生日前遭一名非裔女子持鐵鎚攻擊頭部。對此，外交部表示，紐約警方基於保護當事人隱私及尊重當事人意願，並未提供當事人的聯絡資訊，但是駐處已向NYPD主動提供聯絡窗口，並說明駐處樂願隨時提供當事人所需協助。

外交部表示，我國駐紐約辦事處獲悉相關消息後，已於第一時間向紐約市警察局（NYPD）洽查瞭解相關情形，表達關心。

不過，外交部表示，紐約警方基於保護當事人隱私及尊重當事人意願，並未提供當事人的聯絡資訊，但是駐處已向NYPD主動提供聯絡窗口，並說明駐處樂願隨時提供當事人所需協助。

外交部說，截至今日為止，本案當事人或家屬都尚未向外交部或駐紐約辦事處求助；因此，外交部及駐處目前仍透過多重管道協尋中。

外交部表示，非常重視海外僑胞及留學生安全，並與駐美各處一直持續關注及掌握近期在美國發生若干仇視亞裔暴力事件的最新發展。外交部也譴責任何形式的暴力行為，包括種族仇恨及歧視、言語及肢體暴力。

外交部說，駐美各處將繼續與旅美僑胞及留學生保持密切聯繫，隨時提供必要協助。外交部及駐美各處也提醒旅美國人、僑胞、留學生等務必隨時注意個人安全。