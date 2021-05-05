日本5月內將制定「半導體國家戰略」　盼與台灣合作！吸引外企設廠

▲日本計畫制定半導體國家戰略，圖為日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／外電報導

全球疫情肆虐，半導體產業讓台灣躍上國際。然而，據共同社報導，日本政府計畫在5月之內制定出半導體「國家戰略」，以因應5G通訊系統的擴大與半導體在國家安保方面的重要意義。此外，日本也有意與歐美國家和台灣合作，並吸引外企赴日設廠。

根據日本共同社指出，幾乎所有搭載電子設備的半導體，不僅在5G時代需要謀求穩定供應，近年來美國與中國的技術霸權之爭，也讓半導體在國防安保方面的重要性提升，對此，日本政府計畫本月內將彙整出「強化開發與生產體制」的半導體國家戰略。

報導稱，在先進產品方面，日本將與歐美部份國家與市占率高的台灣合作，並希望能吸引海外企業赴日設立大規模生產基地，增強半導體供應鏈。此前，首相菅義偉與美國總統拜登4月會談時，已對確保半導體供應等達成共識。

報導表示，日本半導體產業的全球市場佔有率曾經超過一半，但隨著台灣和韓國企業的崛起，目前降至10%左右。然而，半導體是可用於經濟與軍事的重要技術，各國的競爭因此愈發激烈，中國推動半導體國產化之際，歐盟也提出擴大區域內生產的方針。

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