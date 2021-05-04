美軍派65架次「高強度」偵察南海　陸媒：盼「雙航母」出巡？

▲4月美軍65架大型偵察機在南海活動統計。（圖／翻攝 南海戰略態勢感知 微博）

記者任以芳／綜合報導

近期，南海局勢不寧靜。 北京智庫「南海戰略態勢感知」智庫官方微博發佈的統計數據，美軍於4月份至少出動65架次大型偵察機前往南海開展偵察行動，共執行了65架次偵察飛行任務。據了解，「拜登政府上任以來，美軍偵察機在中國當面海域活動頻次比去年同期增加超40%。 」

「南海戰略態勢感知計劃」文章稱，美軍派遣5種不同類型的偵察機飛越該地區，65架次偵察任務中，超過80%是由美海軍完成。另外，美空軍RC-135W的行動強度有所提升，經常全程「明碼」偵察，行動範圍不但覆蓋中國大陸，還涵蓋了西沙、南沙等區域，值得關注。

▲近期，美軍加強南海活動，經常全程「明碼」偵察。（圖／翻攝 南海戰略態勢感知 微博）

報導稱，其中大部分偵察飛行任務由P-8A「海神」海上巡邏機完成的，4月共執行了43次任務。 另一種E-8C「聯合星」戰場監視機也執行了5次飛行任務。 EP-3E電子偵察機執行了10次飛行任務，RC-135W電子偵察機執行了6次飛行任務。

同時，美軍大型水面艦艇也再次出現在南海當面。「羅斯福」號航母打擊群年內第三次進入南海，並於4月9日與美海軍「馬金」號兩棲戒備群共同舉行遠征打擊力量演習。

中國大陸國防部發言人吳謙在例行記者會上也透露，「美現政府就職以來，美軍艦在中國當面海域活動頻次比去年同期增加逾20%，偵察機活動頻次超40%。 」

▲ 山東艦航母 。（圖／翻攝 央視）



南海局勢不穩定，山東艦已赴南海演訓，遼寧艦可能再赴南海，陸媒也釋出訊號，未來可能出現罕見「雙航母」部署該海域？日前，面對「類似訓練活動今後是否會常態化組織的問題」，吳謙表示「航母不是宅男，遠航必是常態。」

《網易軍事》報導稱，軍事專家宋忠平分析，「未來南海的局勢可能會趨於緊張，山東艦航母編隊需要具備應對複雜局勢的能力。 假若他國艦機來挑釁，不妨就當成一場演練，和對手實打實進行一次交鋒。」

宋中平說，「在必要的時候山東艦會臨時擔負對他國艦機實施驅離的任務。同時這也會是訓練的一部分內容，因為訓練的意義就是要對真實對手開展相關作戰能力的演練。」

▲日前，遼寧艦編隊開展遠海實兵對抗演練 。（圖／翻攝 中國軍網）

該報導表示，早在2018年5月曾有過雙航母「同框」。當時，在大連造船廠裡，遼寧艦和首艘國產航母同時現身，這也是中國大陸海軍首次出現雙航母「同框」的畫面。

實際上，對解放軍海軍而言，兩艘航母同時出現的機率非常小，目前首艘國產航母還在測試期，遼寧艦也需要定期檢修，這樣才能罕見同時現身造船廠。未來國產航母服役之後，這兩艘航母的檢修將錯開時間，因此「雙航母同框」的畫面無疑非常罕見。