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換南韓求台灣！現代汽車「車用半導體」斷鏈　當局急發函求台積電

▲▼台積電。（圖／路透）

▲全球陷入晶片荒，南韓車廠因此出現生產問題。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

全球持續出現晶片荒，日前更有業界人士悲觀預測，晶片短缺問題恐將持續好幾年。如今就有消息傳出，南韓產業通商資源部長（商務部長）成允模已經正式發送公文，籲請台積電能增加對南韓的車用半導體供應，而這也是南韓首次以「官方名義」主動聯絡車用半導體企業。不僅如此，成允模於在任期間以自己的名義向特定企業正式發函也實為「破例」，由此可見對台積電的重視。

根據《NEWS1》報導，南韓產業通商資源部長成允模4月30日首度代表南韓政府向包含台積電在內的全球4家車用半導體供應商正式發函，儘管信件的具體內容並未公開，但據了解，公文中韓方籲請企業方能夠向南韓提供更多的半導體。

報導稱，受到全球車用半導體供應不足影響，包含現代汽車、KIA汽車在內等車廠的生產已出現問題，而在當時，南韓政府與汽車業界就已經共同向台灣政府與台積電籲請增加車用半導體的供應。台積電也對此持正面態度並承諾，「將會增加對韓的出口量。」不過據了解，這仍然無法解決南韓車用半導體短缺問題。

另一方面，成允模要在自己的任期內以部長名義向特定企業發函實屬罕見，更何況是向車用半導體企業致函。由於總統文在寅有意提名文勝煜作為下一任產業通商資源部長，因此這可能會是成允模作為部長，任內最後一道對於車用半導體的相關任務。

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