比爾蓋茲離婚！「世界最大」慈善基金會擁1.4兆　未來走向曝光

▲ 比爾蓋茲與梅琳達宣布離婚。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國微軟公司（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）結縭27年，3日宣布離婚。除了財產分配引發全球矚目，二人共同經營的慈善基金會未來走向成為慈善界關注焦點，他們稍早也發出聲明回應。

比爾與梅琳達．蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）成立於2000年，如今已是全球最大且最具影響力的私人慈善機構。離婚消息曝光後不久，該組織發表聲明宣布，比爾與梅琳達將繼續擔任基金會共同主席與董事，角色與組織沒有任何變動，「他們將繼續共同努力，制定與批准基金會戰略，倡導議題，並確定整體方向。」

根據財報，此一非營利機構擁有近500億美元（約新台幣1.4兆元）資產，宗旨為改善全球醫療保健及減緩極端貧困，同時在國內努力擴大教育機會與獲得技術的途徑，總部設於西雅圖，執行長為蘇茲曼（Mark Suzman），現年65歲的比爾、56歲的梅琳達及同為億萬富翁的股神巴菲特（Warren Buffett）皆擔任董事。

該組織多年來捐贈數十億美元，用於研究與推廣工作，同時關注氣候變遷與性別平等議題，也投入至少17.5億元對抗新冠病毒大流行，用以資助疫苗製造商、診斷及療法。

身價1300億美元的比爾蓋茲2008年離開微軟，將大部分時間投注於基金會，2020年正式從微軟公司董事會退位，專注於慈善事業。他和梅琳達多年來都向基金會捐出數十億美元，未來也預計持續共事。

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