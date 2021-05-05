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華航確診空姐「染疫史」回溯　和機師相處半天確診！感染源不是他

▲▼案1153、案1154足跡曝光，環保局緊急消毒。（圖／北市環保局提供）

▲案1153、案1154足跡曝光，環保局緊急消毒。（圖／北市環保局提供）

記者葉國吏／綜合報導　

中央流行疫情指揮中心4日再宣布華航確診2例，分別是案1153機師和案1154空服員。指揮中心也公布個案足跡，案1153曾去松山區南京東路HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧和民生東路的海真私房菜餐廳。根據疫調，2人曾相處半天時間，而且足跡都有進入社區，至於是不是互相傳染？指揮官陳時中表示，境外可能性高。

案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，今年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返臺後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

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案1154為本國籍20多歲女性，為某航空公司空服員，今年4月22日至4月25日曾執勤至美國，返臺後於機場防疫旅館檢疫至4月28日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月29日晚間因應機場防疫旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，4月30日進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

指揮官陳時中表示，案1153機師沒有列入集中檢疫所中，很早就離開，4月25日有接觸才召回，案1154空服員是28日晚上臨時採檢陰性，半夜陰性解除隔離所以離開檢疫所。不過空服員在進入集中檢疫所前跟機師有接觸約半天，2人都在做什麼，發言人莊人祥表示，這是空服員的私人行程，不便透露。

陳時中表示，由於2人有半天的接觸過，所以不排除相互傳染；但由於機師回國到發病確診，這13天內都是陰性，因此目前仍無法判斷為境外或本土感染，但境外可能性高。

 
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