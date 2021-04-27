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美中科技戰持續　陸委會諮委建議「嚴防人才外流」

▲▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／台北報導

陸委會近日舉行第26次諮詢委員會議，就美中「2+2」會談後，美中台三地經貿關係變化、影響及因應策略提出建言。部分委員認為，受美中科技戰影響，大陸可能會加速吸納我高科技技術、人才等，「現階段大陸力推內循環及科技自主創新，台灣產業供應鏈優勢可能會受影響，政府應留意關鍵產業技術，嚴防我高科技、敏感技術及人才外流。」

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲中美外交高層對話。（圖／路透社）

據學者報告指出，美中「2+2」會談顯示雙方皆有備而來，發言內容透露出各自有對內及對外政治需求。美方展現對華強硬已為美國民主及共和兩黨共識且有多數民意支持；陸方原希藉此次會談使拜登政府重置對華政策，惟雙方嚴詞交鋒，凸顯現階段美中敵意轉強，戰略互不信任。

拜登政府將大陸定位為戰略競爭對手，延續前任川普政府部分對華政策，並透過聯合國際盟友圍堵，「美中關係呈現戰略對抗，美國未來如何調整對陸定位，是否會上升為戰略敵人，將影響未來美中台三角關係。」

部分委員指出，美中對抗格局延續，其中，美中貿易及科技戰影響全球產業供應鏈重組，由2月24日美國總統拜登簽署行政命令，強化審查美國關鍵產業供應鏈及近日揭櫫 2 兆美元基建計畫等作為可看出，拜登政府希望強化美國製造業回流、重建美國供應鏈在地化。我政府應密注此情勢下對臺灣經濟及產業之影響。

部分委員提到，受美中科技戰影響，美中兩套系統持續相互脫鉤，大陸可能會加速吸納我高科技技術、人才等。大陸現階段力推內循環及科技自主創新，台灣產業供應鏈優勢可能會受到影響，政府應留意關鍵產業技術，嚴防我高科技、敏感技術及人才外流。

對於美中競爭下的台灣因應策略，部分委員建議，政府可思考美台如何於供應鏈、人才、技術、資本市場等面向加強連結，深化雙邊戰略夥伴關係，並持續協助產業多元布局、調整供應鏈，強化整體國家經貿發展利益。

兩岸關係持續冰凍的情況下，部分委員建議，在有效管理、循序漸進及風險控管等原則下，可適度開放兩岸文化藝文及觀光交流，以促進兩岸良性互動。

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