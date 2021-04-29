詐團取名「藍寶堅尼」想大撈！黑幫成員斜槓　7人僅詐30萬就完敗

▲警方破獲以簡男為首的黑幫詐騙集團。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

以四海幫海南堂份子簡姓男子為首，暱稱「藍寶堅尼」的詐騙集團，假借「網路扣款錯誤要民眾解除分期付款」的詐欺方式，反覆以刷錯卡、下錯單為由，要求被害人至鄰近ATM操作解除分期付款設定，實際上是將帳戶存款轉至詐騙集團人頭帳戶，總計8人受害詐騙金額達30萬元，經桃園中壢警方專案小組破獲逮捕簡嫌等7名犯嫌。

▲詐騙集團以網路扣款錯誤要求民眾至ATM操作。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，「藍寶堅尼」詐騙集團分工詳細，以簡男為首領率副首領謝男，由掮客王男、李男透過暱稱「飛機」的聊天軟體app招募車手林男、高男負責提領贓款，該車手平日在彰化和美一帶出沒。集團反覆以刷錯卡、下錯單為由，要求被害人至鄰近ATM操作解除分期付款設定，實際上是將帳戶存款轉至詐騙集團人頭帳戶。

▲▼詐騙車手領取現金得手。（圖／中壢警分局提供）

經中壢警分局偵查隊及普仁派出所共組專案小組，報請臺灣桃園地方檢察官指揮偵辦，於27日將詐騙集團幹部查緝到案，一舉瓦解該詐欺集團，共查獲簡嫌(82年次)等7名犯嫌，全案依詐欺、組織犯罪條例罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。中壢分局長陳錦坤表示，「網路扣款錯誤」之詐欺方式仍層出不窮，民眾網購時千萬要慎防，並呼籲民眾遇有疑似詐騙情形，應保持冷靜、細心求證，撥打165或110專線報案查證。

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