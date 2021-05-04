藻礁公投聯盟再點「三接外推」6問題、2錯謬　盼支持者重新思考

▲藻礁公投聯盟指出，希望提出對藻礁保育、能源轉型等方案時，支持外推方案的人能重新思考。（圖／記者徐政璿攝）



記者許展溢／台北報導

行政院提出將工業港再外推455公尺，離岸1.2公里，工期將延2年半，預計2025年6月供氣，預算增150億。藻礁公投聯盟今（4日）再發聲明強調，尊重、理解到時公投要投不同意的人，但政府資訊根本沒完全公開、透明，且還有六大問題沒釐清、被調查。

藻礁公投聯盟表示，民進黨政府認為他們的外推案，已經達到保育藻礁的目的，所以建議國民對藻礁公投投下不同意票，對於在資訊尚未完全明確的狀況下要選擇外推方案的人民，表達理解與尊重。藻礁公投聯盟認為，政府的資訊並沒有完全公開透明，昨天的外推方案，有以下六大問題，並沒有被釐清，沒有被調查：

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一、對於外推後，強風大浪的卸收安全評估。

二、對於卸收天數的影響。

三、外推後，對於附近漁民漁場的影響。

四、對於水底生態的調查（註：海床底質不同，水底生態會隨之不同，礁岩底質與泥沙底質會有不同生態）。

五、對於水底生態影響的評估（註：海床底質不同，水底生態會隨之不同，礁岩底質與泥沙底質會有不同生態）。

六、新的堤防對於最低潮線以上大潭藻礁、白玉藻礁、觀新藻礁（野動區）的影響的評估。

▲藻礁公投聯盟表示，政府承諾要提出遷址方案評估，卻從來沒資訊公開和評估。（圖／記者屠惠剛攝）



不僅這六大問題，藻礁公投聯盟還提出，昨天政府宣布的外推方案，也有以下兩大錯謬：

一、三接不論是外推或是遷址，都不缺電。經濟部簡報仍講缺電，是錯謬的。

二、三接不論外推或是遷址，都必須搭配節電、綠能以及合理增加電價，作為配套措施。

藻礁公投聯盟表示，目前不停工，等於21公頃海上平台繼續蓋，與政府所述放棄21公頃海上平台不填方之宣示不符，政府承諾要提出遷址方案的評估，但卻從來沒有資訊公開、從來沒有評估，只告訴人民唯一選項，感到非常遺憾。

藻礁公投聯盟最後指出，政府承諾卻不做的遷址評估，藻礁公投團隊，會努力結合公民力量，尋找資訊，自行評估，再向社會大眾報告，希望當聯盟提出對藻礁保育、能源轉型及正當程序更理想的方案時，支持外推方案的朋友們，可以再重新思考。