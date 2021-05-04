「男神老爸」帥又有錢　正妹女兒秒變路人甲！網直呼：好想當妳媽

▲泰國網美Meturr擁有一個56歲的男神爸爸。（圖／翻攝自當事人TikTok，下同）

記者張寧倢／編譯

一名泰國20歲正妹網紅Meturr在IG與TikTok小有知名度，然而，讓眾人稱羨不已的是，Meturr的爸爸雖然已經56歲，但他擁有帥氣臉蛋與一身的精壯肌肉，事業方面也很成功，完全是人生勝利組，部分網友開玩笑表示，「妳有缺新媽媽嗎？」

▲Meturr爸爸身材精壯、五官英氣，網友紛紛抱怨為何自己父親不是「他」。

根據當地媒體報導，20歲正妹Meturr時常在TikTok分享自己與爸爸的互動，影片輕鬆達到數百萬次點閱，但有網友看完卻留言大罵，「我老爸到底在幹嘛？」原來是因為Meturr的56歲父親不僅長得帥又保養得宜，天天健身的他擁有完美腹肌，甚至比年輕還要有魅力，不禁讓人哀怨自己投錯胎。

▲Meturr在網路社群公開爸爸年輕時的照片。

即使與女兒相差36歲，Meturr的爸爸外表卻幾乎凍齡，讓擁有漂亮網美臉蛋的Meturr站在「男神」旁邊，也會瞬間被比下去，變成「路人甲」，更有網友驚訝表示，「看起來根本就是情侶」、「爸爸為什麼不會長大？」據悉，Meturr爸爸在泰國經營房地產業務，經常上電視受訪，是事業有成的人生勝利組，驚人背景曝光後，也有網友開玩笑說，「爸爸單身？」、「有缺新媽媽嗎？」、「妳需要一個姐姐嗎？」

▲Meturr時常在網路社群中分享她與爸爸的有趣互動。

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