老闆要求完工拍照！工地哥裸上身「8塊巧克力腹肌」入鏡　女網嗨翻

▲原PO露出8塊肌的好身材。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名工人近日在臉書社團常分享工作中有趣的小故事，老闆交代他，電梯保護好後記得拍照片回傳，五分鐘後回傳電梯照，卻被老闆嗆「叫你拍電梯，你自拍做什麼？」原來工人拿著手機，對著電梯內的鏡子自拍，照片中原PO裸上身，露出結實的8塊巧克力腹肌，網友們大讚「這個肌肉很可以」。

這名工人在臉書「爆怨2公社」發文，在工地上班，老闆交代等電梯保護好，拍一張照片回傳報備，五分鐘之後，他拍下電梯照回傳，老闆翻白眼表示「拎北叫你拍電梯，你自拍衝X小？」只見圖片中，原PO裸上身，秀出令人稱羨的8塊肌，配上巧克力色的膚色，十分吸睛。

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▲女網友們超嗨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

照片曝光後，引起許多網友討論，「這個體格很可以」、「姐姐大軍來了」、「其實你是來秀身材的齁」、「我只看到彭于晏的身材」、「一邊工作一邊健身」、「膚色真均勻」、「我一直以為你只是很有梗！沒想到漢操這麼好」、「好養眼的身材啊」。

原PO也在文章也分享工作的日常，之前發了一則貼文，搬運要靠雙手，沒有吊車或是工具幫忙，很多人都問為何不使用吊車，他解釋，「因為我們是做民宅翻修的拆除工作，沒有接大型建案，大部份都是舊公寓居多，所以常常連電梯都沒有，很多因素也只能靠人力來完成」，且舊公寓多半都是單行道或是小巷子，吊車根本無法暫停或是駛入，「並非老闆要苦毒（台語）我們啦，老闆其實對我們很不錯的」。