「抽鑰匙」是含蓄又科學的交友方式！吳念真平反：當年報紙寫太亂

▲綠光劇團宣告8月推出全新《人間條件七》，編導吳念真透露這次故事將致敬「台灣女性」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團導演吳念真今（28）日宣布，將創作全新《人間條件七》在8月與觀眾見面！他透露此次故事將「致敬台灣女性」，為此跟許多小學同學聯絡，聽到許多人的過往心事感到「相當震撼」；還意外發現，當年的「抽鑰匙」聯誼文化，其實是非常含蓄、純樸、又具有科學精神的交友方式，但當年報紙都寫得太亂。

吳念真說，大約60年代左右，當時的女性很多從13歲起就到工廠當女工，讓家中的男性繼續唸書或深造，女性們大半輩子為了社會、家人付出和貢獻，默默支持了整個體系，此時台灣經濟也同步持續發展；但社會大眾多半只注意男性企業家的成就，「女性的貢獻很少被提及」，而在那個時代的女性，其實有許多故事。

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他前陣子跟同輩女性友人聊天，意外得知很多朋友在年輕的時候，無論日子經歷多少酸甜苦辣，都有「一個聲音」在背後陪伴，就是鳳飛飛的歌聲。一位好友對他說，當年女工們集體在工廠宿舍裡，每個人都透過廣播節目聽著鳳飛飛的歌，因為怕吵到他人，所以一邊壓低嗓音跟著哼歌；沒想到不只一個人這麼做，而是幾乎所有上下鋪這樣做，壓抑的小歌聲儼然形成一種共鳴合唱。

▲台灣60年代時，許多女性低潮時都有「一個聲音」在背後陪伴，就是歌手鳳飛飛。（圖／大大娛樂)



吳念真聽了這段故事震驚說，「很訝異，但也很感動，男生沒有這麼細緻的經驗，而鳳飛飛的歌聲能夠安慰這麼多女性朋友，顯示出這位歌手是很偉大的」。

當年的休閒娛樂不多，女工們放假時也會經過同儕介紹，集體與男性友人出遊，希望能到不同地方走走、透透氣；但在純樸的年代，大夥彼此不認識，不知道如何分配誰載誰，只好每位男性將機車鑰匙擲到地上，讓女性們抽鑰匙，抽到誰的就讓誰載。

吳念真說，當年的報紙把這種「抽鑰匙」文化描述得很亂，好像他們要亂搞，「其實那是非常純樸、含蓄的交友方式，因為在不熟的情況下也不好分配，這樣抽籤的方式最直接也最科學」。

▲吳念真為當年「抽鑰匙」的交友文化平反。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

他還聽到一段故事相當感動，一位女性朋友對他說，當年曾經與某位男孩約會，兩人因為不熟，男生載了女生到山上玩，但山上天氣冷，雙方又因為害羞沒有共通話題，不知如何對話，場面實在很冷，男生忽然說了句「你頭髮好香」，讓女生覺得莫名其妙又無聊。

沒想到下一次再度出遊，男孩用報紙包了一個禮物，笨拙地遞送給女孩；女孩打開來一看，竟然是自己常用的洗髮精，讓她相當驚訝。因為這代表了男孩跑到賣場，一瓶瓶打開來聞，才找到那一瓶女孩用的洗髮精。雖然無聊、笨拙，心意卻相當真誠；即使兩人最後沒有結果，不過那位女孩直到現在，都還記得當時的感動。

▲綠光劇團宣告8月推出全新《人間條件七》，吳念真將致敬台灣女性。（圖／記者林育綾攝）

吳念真將以60年代台灣女性故事為核心，除了揭露當時的辛苦，也希望傳遞「溫暖」。他說，「因為人生現實生活中的美好已經不多了，所以我想在戲劇中給大家溫暖，好不好？」他承認，「現在自己想說的故事，不知道年輕人會不會想聽」，但深深相信，人類重視的「親情、愛情、友情，這些東西是不會變的」。

《人間條件七》將於8月20日起於台北國家戲劇院、城市舞台、台中國家歌劇院、台南文化中心、高雄衛武營巡演，4/29起開放綠光會員搶先預購、5/3全面啟售。

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