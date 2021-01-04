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吳念真坦承24年前「寒酸」只有2台電子琴！綠光劇團升級音樂劇

▲▼《結婚！結昏？辦桌》音樂劇，2010年劇照。（圖／綠光劇團提供）

▲《結婚！結昏？辦桌》音樂劇2010年劇照。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團延續前2年推出臺灣原創音樂劇《再會吧 北投》熱潮及規模，再推出《結婚！結昏？辦桌》音樂劇，相隔24年自我挑戰「升級版」，決定在編曲、舞蹈、服裝上全面升級。藝術監督吳念真表示，24年前樂池只有2台電子琴，可謂「寒酸」，今年綠光將以《再會吧 北投》為標準，打造本次升級版，甚至不排除往百老匯前進。

▲▼《結婚！結昏？辦桌》音樂劇，相隔24年再演，2021挑戰升級版。（圖／綠光劇團提供）

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▲《結婚！結昏？辦桌》音樂劇，相隔24年再演，2021挑戰升級版。（圖／綠光劇團提供）

《結婚！結昏？辦桌》曾在1997戲劇院首演創下1萬張票券20天內即銷售一空的紀錄，更獲得金曲入圍肯定，在臺灣90年代造成劇場界的轟動，可謂台灣音樂劇拓荒之作；而今年再度加演，將累積近10萬觀眾人次，期待再創臺灣原創音樂劇新里程碑。

吳念真坦言，24年前真的很寒酸，而如今升級版成本當然增加很多。透過此次作品，也透露自己的婚姻觀，聊起最近兒子以登記方式結婚，很感謝女方家也願意配合，深知結婚是兩個年輕人的事，旁人長輩只是配合演出，而日子終究是年輕人自己要過。

《結婚！結昏？辦桌》於去年 11月6日中午啟售，2個月內全臺票房已達9成，首演至今已第3度加演，為觀眾加演口碑第一名的經典之作。由於有不少觀眾表達希望再搶好位置，劇團緊急協調，5月於臺北國家戲劇院加演4場，臺中、高雄各加演1場，再釋出8000多張票，共計巡迴臺北、臺中、高雄全臺共計21場。

此外劇團對於音樂劇靈魂之一的「舞者」特別重視，將以公開甄選的方式，開放更多機會給年輕一代喜愛表演藝術、敢秀的朋友，有機會站上國家級的舞臺，讓年輕人的夢想得以被看見。編導羅北安表示，「舞者是絕對必要的，能將畫面及主題展現增色不少，將製作提升往百老匯前進，也讓自己興奮不已。」

羅北安也將親自擔任評審，挑選具有潛力並適合該劇的舞者，強力呼籲年輕人加入《結婚！結昏？辦桌》的行列，即日起至1/14（四）前可填寫線上報名表報名。

▲▼《結婚！結昏？辦桌》音樂劇，2010年劇照。（圖／綠光劇團提供）

▲《結婚！結昏？辦桌》2010年劇照，柯一正透露24年後升級版的角色會更俏皮。（圖／綠光劇團提供）

而擔任藝術監督的柯一正，1997年首演時就加入演出，飾演新人的父親，如今相隔24年再演，他透露，「此次角色因為必須搭配魔術師的身分，其實對我來說是需要突破的，每一次現場都要展現簡單而驚豔的魔術，同時傳遞一些情感；這次，我也會調整角色的個性，希望可以有更多俏皮的表現」。

《結婚！結昏？辦桌》於4月9日至4月18日起於臺北城市舞台首演，再巡迴至臺中國家歌劇院、高雄至德堂，購票可洽兩廳院Opentix售票系統。

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