飄爛蘋果味＝糖尿病！醫分析「這5種味道」超危險：很多人沒感覺

▲很多疾病是可以透過「氣味」抓出來的。（示意圖／123RF）

文／黃軒醫師

你身上味道怪怪的？

在臨床上，病人身上的味道，其實對我急重症專科醫師是非常重要的。

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我在肝硬化的病人身上聞到爛蘋果氣味，我在病人身上聞到魚腥味，一串葡萄的酸味，一陣陣的土壤味，這些對我在臨床上，非常重要的，因為決定了，我該用哪種藥物，來即時治療那些病危的患者，有些時候，搶救生命，只差那一味沒聞到，就落差很遠了⋯⋯。

微生物本身在身上，都會產生不同類型的揮發性物質，這些化合物物質，可能會散發出象徵性的氣味，有些令人愉悅的氣味或有些令人感到刺鼻難聞的氣味。

這些揮發性化學反應，產生的氣味，有些取決於病菌的代謝特徵。部分細菌所產生的氣味，就偶爾會是我臨床上，作為「微生物鑑定提供重要線索」。

白話文：聞其味，也許會知道，偏向是什麼細菌感染，我才能提早用到正確的抗生素去治療！

▲醫師統整5種不同氣味各自代表的涵義，身邊的家人也可幫忙留意。（示意圖／123RF）

《不同的氣味》

整理幾個，我曾聞過的氣味，給大家分享一下

1.辛辣/難聞的氣味

厭氧菌是有特別辛辣刺鼻味的，因為它們依賴於巰基化合物的化學反應。當我們懷疑是厭氧菌感染化膿時，例如：

a.類桿菌（Bacteroides）具有非常難聞的氣味。

b.在厭氧條件下，產氣的莢膜梭菌（Clostridium per fringes）繁殖並產生α-毒素，這些毒素會迅速破壞組織中的碳水化合物，並在腐爛的組織（尤其是肌肉）中產生氣體，產生「臭肉」的味道。

2.酵母發酵味：白色念珠菌的菌落，有些就具有獨特的「酵母味」。

3.聞起來像土壤味：某些藍細菌（Cyanobacteria）和放線菌（Actinomycetes）會合成土臭化學成份，這是一種易揮發性化學物質，就像盆栽中的「土壤味」。

4.腐爛魚腥味：變形桿菌（Proteis mirabilis）會產生非常明顯的「魚腥味」。而在沙門氏菌－志賀氏菌（Salmonella Shigella, SS），聞起來像「一條煮熟魚腐爛」的味道。

5.像葡萄一樣的甜味：綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）在感染的燒傷患者傷口處，會產生類似「葡萄汁」的氣味。當我在聽診，同時由於靠近病人，聞到他們身上怪怪的味道，有時也會揮發出來，大部分病人可能自己習慣了那氣味，不會感覺到。

一位婦女來門診，也許只是主訢咳嗽，但身上散發出尿騷味，代表她可能合併有尿失禁問題；如果又有蘋果香味，那又有可能是糖尿病控制不良＋尿失禁問題了⋯⋯。所以古人說「望聞問切」，其中的「聞」，就是要靠我醫生靈敏的嗅覺才行了。因為病人不會一來看醫生，就會說自己的身上味道怪怪的，這是每個醫者，都會要有的警覺心才是！

來源：

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23615304/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3678751/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30191735/