惡劣！新竹假警察「徵用民車」持鐵棍K人　不會發動遭追打制伏

▲新竹1名網友，在網路社團轉PO父親遭惡漢假冒警察搶車事件，還持鐵棍將他打成全身傷。（圖／翻攝我是湖口人）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣湖口鄉1名惡漢，日前假冒警察手持鐵棍強行「徵用民車」，如不從就用鐵棍將人打的遍體鱗傷；網友將事發經過PO文，並附帶其父親全身傷的照片，籲請民眾留意；網友看了一陣撻伐，紛紛表示這實在太惡劣了，必須要給他吃一頓粗飽。

這名忿忿不平的網友PO文表示，自己65歲的父親，在新竹民富街的老家採桑葚，「突然有一部車停在路邊按喇叭叫我爸出來，這人拿著長大概2尺長的鐵棍，說自己是警察，要徵用我爸的汽車，我爸說憑什麼？他直接鐵棍就往我爸打去，後來2人扭打一團，趁機拔走我爸腰上的車鑰匙。」

「後來我爸被推倒旁邊的水池，還好那水不深不然我爸爸痛到站不起來會溺水的，然後他拿了車鑰匙後上了我爸的車，幸好他不會開且發動不了，他竟然就在車上不肯下車，之後我阿姨趕快去叫鄰居來幫忙還有報警，後來他跑給鄰居追，最後被鄰居打倒在地。」

「之後父親和鄰居到派出所作筆錄時，也才發現一開始他開的車，也是剛剛從八德路靠近高鐵南路附近的民宅，把車主打暈所搶來的車，看看這個人有多可惡！我老爹都65歲了還這樣打，實在太過分了。可憐的老爸全身痠痛擦傷，還好他平常有在爬山運動，不然我真的不敢想，真是太氣太氣了！」

網友看到照片後，也表示「這實在太惡劣了」、「這種人就是應該讓他曝光」、「超級大壞蛋，太可惡了啦」、「餵他吃一頓粗飽的」、「我也住附近好擔心喔」、「組團打怪了，讓他屁滾尿流一次」、「太可怕了吧！願爸爸早日康復」。

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