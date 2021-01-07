買涼麵被搶車！高雄女婚顧「跳上車」把搶匪罵哭：現在是怎樣啦

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名鄒性女婚顧日前開車到林森一路上臨停買涼麵，沒想到40歲的李男竟趁機上車，讓鄒女情急之下跳上車，雙方也在車內發生口角，最後李男被鄒女罵到快哭出來，「對不起…嗚嗚好，我下車，我馬上走」，搶走400元後棄車逃逸，而警方也在案發後16分鐘逮捕李男。

鄒姓女婚顧在臉書PO出2020年12月10日的行車紀錄器，表示她當天下午1時許去買涼麵，因貪圖方便而沒熄火臨停，將皮夾丟在副駕後站在車門旁等餐，卻突然聽到踩油門的聲音，嚇得她馬上打開車門上車，這才發現有人劫車。

▲▼鄒性女車主遭搶車，行車紀錄器錄下雙方對話過程 。（圖／翻攝當事人臉書）



李男看到鄒女上車後立刻搶走鄒女的手機，並大喊要鄒女拿出2000、3000元給他，鄒女則嚇得說「我給你200下車」、「我沒有那麼多錢」、「我沒有500，我只有400剛剛買麵找的」，而李男討價還價後也只能接受400元鈔票及零錢，要求鄒女把錢放到他的包包。

期間，李男都在建國、林森、忠孝等路段亂開，一路上闖紅燈、紅燈右轉，讓鄒女非常害怕。但是，鄒女在放錢進李男包包時，發現李男沒有攜帶武器，加上李男確定可以拿400元後說了聲「對不起」，立刻讓她有反抗的底氣。

「現在是怎樣啦！」鄒女看李男拿錢後沒有要停車離開，反而在市中心繼續違規亂晃，氣得大罵「我已經給你錢坐車了你沒辦法自己走嗎，我剛給你錢坐車了」。李男則回「對不起吼，對不起啦，我不是故意的，對不起，好不好，我不是故意的」、我不會給妳怎麼樣啦，好不好，妳載我去我阿姨那邊就好了，我就走了」。

▲▼李男被鄒女罵到哽咽，最後拿著400元棄車逃跑。（圖／記者洪靖宜翻攝）



「我怕妳叫人抓我…」聽到李男這句話，鄒女瞬間暴走、把音量拉高大罵「我幹嘛叫人抓你，我有事要辦，我買個飯被你搶車我超不爽的，你現在給我下車」，李男也才終於乖乖將車停在民主路某巷子中逃逸。

鄒女確定李男下車後，馬上拿回手機報警。新興分局獲報後，立即刻調閱監視器掌握嫌犯特徵，動員警力發動攔截圍捕，在16分鐘內逮捕李男，並依搶奪罪嫌移送偵辦。

▲鄒女回想起自己當時真的太大膽，以後也會記得停車要熄火。（圖／東森新聞）



鄒女說，她當下很擔心李男會開車撞到人，才不敢去爭搶方向盤，同時也擔心李男會藏有武器，「後來發現他好像比我還緊張，就沒有那麼怕了」。

鄒女表示，李男跟他說對不起時，他覺得這人還有點良知，但李男拿到錢後竟叫她開車去李男阿姨家，「我就整個火都上來了」，「我算運氣好，他不是經驗豐富的搶匪。」

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