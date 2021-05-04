新增機師、空服員確診「2人專案採檢曾陰性」出現症狀才確診

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

華航又有機組員確診！中央流行疫情指揮中心今（4）日公布2名新冠確定病例，感染源尚在調查中，分別是1名機師與1名空服員，兩人分別在機師專案採檢、防疫旅館清空計畫集中檢疫時進行採檢，病毒核酸與血清抗體採檢都是陰性，先後在5月1日與2日出現症狀就醫，初步調查這2人於4月29日曾經接觸，感染是否有相關性還在調查。

指揮中心表示，案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，今(2021)年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返臺後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值13)，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

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指揮中心指出，由於案1153可傳染期間曾有公共場所活動史，提醒曾於所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

▲案1153足跡。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，案1154為本國籍20多歲女性，為某航空公司空服員，今年4月22日至4月25日曾執勤至美國，返臺後於機場防疫旅館檢疫至4月28日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月29日晚間因應機場防疫旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，4月30日進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月2日出現發熱、頭暈及胃痛等症狀，由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診(Ct值14)。個案發病前2天均在集中檢疫所檢疫，故無匡列接觸者。另個案曾於4月29日接觸案1153，個案感染發病是否與案1153有相關性，尚待進一步釐清。

▼指揮中心公布機師核酸血清採檢情形。（圖／指揮中心提供）