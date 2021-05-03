新北市新增4例「警戒燈由橘轉紅」　最新全台病例分布圖曝

▲華航諾富特飯店群聚事件，至今已過13天，2縣市亮紅色燈號。（圖／資料照）

記者閔文昱／台北報導

華航機師染疫案擴大至防疫旅館，2日新增4起本土案例中有3例為案1129諾富特飯店60多歲女房務部主管家人，足跡遍及雙北，中央疫情指揮中心也於5月3日更新今年地理分布圖，新北市新增4例，全台今年至今累計至36例，最高落在桃園市有28例。

華航諾富特飯店群聚事件，至今已過13天，其中確診者涉及國內外籍機組員、防疫旅館員工及同住家人，其足跡更遍布雙北、中、南台灣，已累計26名機師、同住家人、飯店員工及外包商確診，今（3）日再新增2例本土病例，其中案1145為本國籍40多歲男性，為諾富特外包商工作人員。

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▲疾管署最新本土病例地理分布圖顯示，新北市警戒燈號「由橘轉紅」。（圖／翻攝自疾管署網站）

根據疾管署「全國最新本土病例地理分布圖」中顯示，2日新北市新增4確診病例，2021年至今來到5例，警戒燈號「由橘轉紅」，例位居全台第2名，同樣亮紅色警戒燈號還有今年28例的桃園市；另外，台北市則以3名病例亮橘色燈號。

華航諾富特案6家庭群聚，分別為案1078機師與妻子案1121；飛澳染疫機師與案1111妻子、案1090兒子；案1102機師與案1113未滿5歲兒子，以及今天公布的妻子；另有血清抗體陽性機師兒子與女兒，分別為案1113、案1114，還有飯店女主管案1129的丈夫、兒子與女兒。

▲華航26人確診傳播示意圖（圖／曾梓倩製）

指揮官陳時中表示，國內疫情已在社區感染邊緣，距離社區感染非常近了，在諾富特飯店出現首例確診個案後，指揮中心即將相關人員分為17類，七類自主健康管理、八類居家隔離，也會分批進行PCR採檢，不過，在案1145確診後，指揮中心已將15類個案全列居家隔離，同時加驗血清抗體。增列居家隔離的74人中，核酸檢驗仍有30人未知結果、血清抗體也全數待驗中。

台北市長柯文哲表示，北市目前居家隔離人數達到252人，創下新高，呼籲市民應戴好口罩。另外，需要居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的民眾也務必配合政府防疫措施。

▲今年本土病例各縣市累計人數。（圖／翻攝自疾管署網站）

指揮中心統計，截至目前國內累計209,150例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含207,197例排除)，其中1,145例確診，分別為1,003例境外移入，94例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,058人解除隔離、75人住院隔離中。

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