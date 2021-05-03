台南市防疫旅館全面防疫稽查　杜絕形成防疫破口

▲台南市長黃偉哲特別指示台南市衛生局及觀光旅遊局，加強台南市防疫旅管稽查，落實防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應華航機師確診新冠肺炎及諾富特防疫旅館群聚疫情持續延燒，台南市要求防疫旅宿皆需遵守「COVID-19（新冠肺炎）」因應指引，防疫旅宿設置及管理之相關規定，台南市政府於5月17日前將全面查核台南市防疫旅宿，落實防疫措施以杜絕防疫破口。

台南市政府為落實中央居家隔離、檢疫政策，台南市盤點轄內19家業者561房，黃偉哲市長特別指示台南市衛生局及觀光旅遊局，加強台南市防疫旅管稽查有關門禁管理及安全維護、房間及設備、環境清潔及消毒、人員健康管理及注意事項等五大要點皆需落實防疫作為，衛生局每月至少1次不定時稽查業者，提供安全的住宿環境。

另外，此次查核再次加強防疫旅館管理應落實防疫規定、分艙分流機制、加強員工自主健康管理監測，每日回報員工體溫狀況及鼓勵防疫旅館員工施打COVID-19疫苗。台南市5月3日共抽查台南市10家防疫旅宿，目前稽查尚無違規情事，預計於一周內完成所有盤點稽查。

市長黃偉哲表示，防疫須嚴陣以待、慎防破口，防疫旅館除須落實分區管理外，業者應配戴適當防護措施及加強環境消毒，衛教相關工作人員應落實自我健康狀況監測並記錄，倘有發燒（耳溫≧38℃；額溫≧37.5℃）、呼吸道症狀等，應主動向單位主管或負責人員報告，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報，並採取適當的防護措施及引導就醫治療。除保護防疫旅宿業者安全外，也提供市民安心的檢疫處所，共同維護社區防疫安全。

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