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沒水休耕種綠肥也會掛！　台南藍軍：沒收成怎麼申請補助？

▲台南市議會國民黨團指出，天不降甘霖一期稻作不得不休耕，農委會補助休耕轉作綠肥，沒水綠肥種不出來怎麼申請補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團指出，天不降甘霖一期稻作不得不休耕，農委會補助休耕轉作綠肥，沒水綠肥種不出來怎麼申請補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

缺水危機逐步擴大，台南市議會國民黨團指出，天不降甘霖水庫見底，一期稻作不得不休耕，農委會補助休耕轉作綠肥，可笑的是真的沒水，綠肥也種不出來，
農友質疑沒收成怎麼補助？

蔡育輝拿著市府發布的新聞稿質詢，原台南縣新營區和曾文區，嘉南平原大片農地種植著閃耀清綠光輝的稻作，一直是台南農友的驕傲，無奈老天不下雨，一期稻做被迫休耕，農委會要求農友轉作綠肥並給予補助，缺水還能種，農友為了拿到補助不得不撒綠肥種子，結果真的如農友心中所想，沒水又不是種仙人掌，綠肥都冒不出來，沒有收成怎麼申請補助。

蔡育輝說，農友慌了不斷到服務處陳情，經過黨團不斷反映，台南市政府同意了，還發新聞稿說補助標準已放寬了，農民如有疑問可跟當地公所詢問，讓大家翻白眼的是，農友接收訊息都是透過農會或公所，誰看報紙，當地公所不將訊息傳遞出去，農友怎知補助放寬，這麼好的事情，區公所都在做甚麼的，為何將消息鎖起來？

▲台南市議會國民黨團指出，天不降甘霖一期稻作不得不休耕，農委會補助休耕轉作綠肥，沒水綠肥種不出來怎麼申請補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方一峰也說，要補助就要甘願一點，新營和曾文區都獲得農委會休耕補助，補助金額為9萬3千元，為何只有這些灌區有補助？原台南縣幾乎每區都有種稻，北門區也有種稻，為何沒有？如果真要申請補助，還要到公所證明有撒種子，轉作補助只能領4萬5，跟20年前一樣，比9萬3千元又差好多，另外，每年12月到1月北門的洋香瓜，補助申請手續也超麻煩，行口要出證明，要填好多單子，若租地的還要地主同意書規定一大堆，市府難道不知補助下來，有地主會拿一半嗎？真的要協助農友為何不便民。

▲台南市議會國民黨團指出，天不降甘霖一期稻作不得不休耕，農委會補助休耕轉作綠肥，沒水綠肥種不出來怎麼申請補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤榮智表示，麻豆公有市場，曾因為當年契約不明確，導致當年花6百萬到1千2百萬不等購買攤位的攤商，不知當年只取得地上權，進而跟公所打行政訴訟，法院判決出爐，攤販需要賠償6年的租金20多萬元，市府希望能在1年半繳清，但看在攤販辛苦分上，希望能增加分期次數。

▲台南市議會國民黨團指出，天不降甘霖一期稻作不得不休耕，農委會補助休耕轉作綠肥，沒水綠肥種不出來怎麼申請補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞則說，在台南流浪狗狗跟人發生多次不幸事件，很高興南台副都心愛媽跟在地居民相互協調，有一個圓滿結局，因為流浪狗狗數量眾多，有些浪浪兇性較強有攻擊性，據了解空曠或海邊誘捕裝備不同，捕抓浪浪工作配備一定要足夠，才足以應對突發狀況，希望動保處能加強裝備和教育訓練，每年盤點不足。

▲台南市議會國民黨團指出，天不降甘霖一期稻作不得不休耕，農委會補助休耕轉作綠肥，沒水綠肥種不出來怎麼申請補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福說，台南市已升格為直轄市，安平港經費應該從高雄港獨立出來，應該港市合一希望台南收回自己管理，若仍依附高雄港，台南市將永遠收不到安平港的稅收，成立安平港自由貿易港區，是台南市縣市合併升格直轄市要極力爭取的目標。

▲台南市議會國民黨團指出，天不降甘霖一期稻作不得不休耕，農委會補助休耕轉作綠肥，沒水綠肥種不出來怎麼申請補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠看到經發局的工作報告提到要提升工作效率，她詢問經發局長陳凱凌，所謂的單一窗口提升行政效率是否應從自身做起，聽說陳局長桌上的公文都放上一個禮拜以上，不知陳局長是否有自我約束公文多久要出去，談到行政效率她總質詢談到安平工業區土地問題至今沒有確定解決方案，這樣的行政效率是否應檢討，保安工業區是屬於經濟部管或是民間報經濟部管，都弄不清楚，難怪會發生保安工業區兩台大卡車在地磅前幾乎相撞的情形，保安工業區是要讓他自生自滅還是經發局決定出面管理讓其自生自滅，要想清楚。

▲台南市議會國民黨團指出，天不降甘霖一期稻作不得不休耕，農委會補助休耕轉作綠肥，沒水綠肥種不出來怎麼申請補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕說，缺水游泳池、洗車場、三溫暖限水，非工業用水停止供水，要民眾共體時艱，但他們也要生活，老闆也要養員工，市府現在辦理的協助這些業者跟員工，增強能力再投入職場構想不切實際，希望能更切實際點。

▲台南市議會國民黨團指出，天不降甘霖一期稻作不得不休耕，農委會補助休耕轉作綠肥，沒水綠肥種不出來怎麼申請補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪玉鳳則指出，畜牧養殖造成地方環境問已有議員版本，希望跟農業局版本要調和，新設立的畜牧業跟原已經成立的畜牧業一定要全部納入管理，才能真正改善環境降低汙染，未來新法實施也要注意業者是否會賣牌，千萬不要讓法令誤為幫某些人量身訂做，以為拿到執照便是特許行業。

▲台南市議會國民黨團指出，天不降甘霖一期稻作不得不休耕，農委會補助休耕轉作綠肥，沒水綠肥種不出來怎麼申請補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許至椿也期望政府大推的光電板種電政策，不要變相成為鼓勵財團壟斷市場的行業，個體戶若想申請用電因為無法跟大財團競爭，很難申請到，想要招商，因為工業區肥有工業焚化爐，就算業者要進駐，也會面臨工業廢棄物無處可去困境，市府應儘速想出解決之道。

▲台南市議會國民黨團指出，天不降甘霖一期稻作不得不休耕，農委會補助休耕轉作綠肥，沒水綠肥種不出來怎麼申請補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾培雅建議農業局要及早因應每年蔬果產銷情形，今年水果生產過剩，農會有產銷班可協助農友加工做罐頭或蜜餞，不要每年都等到發生蔬果過剩或不足，才來要求促銷，不只蔬果，魚蝦類產品促銷也可仿效日本築地，成立友善市場，屆時優質產品，不只在地人會買來自己開伙，觀光客也會買來當伴手禮，更帶動地方觀光動能。

台南市政府指出，放寬2021年第一期綠肥作物勘查標準，2月15日至6月15日勘查期內種植的綠肥作物，只要公所認定有種植事實，就能核定休耕獎勵金每公頃4萬5000元。對於無種植綠肥作物意願的農民，可辦理翻耕措施，並依翻耕標準給予獎勵金每公頃3萬4000元。台南市農業局會透過農會農業小組長及公所里幹事、村里廣播站、走馬燈加強宣導農民知悉。

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