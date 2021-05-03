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諾富特群聚感染擴大！新北「11家防疫旅館總體檢」增「前進櫃檯」

▲新北市轄內11家防疫旅館、1079間房間，目前使用率7成，觀旅局表示，除了聯合相關單位實地稽查，確保落實防疫SOP，並特別增設「前進櫃檯」。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北市轄內11家防疫旅館、1079間房間，目前使用率7成，觀旅局表示，除了聯合相關單位實地稽查，確保落實防疫SOP，並特別增設「前進櫃檯」。（圖／新北市觀旅局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

華航諾富特群聚感染擴大，疫情指揮中心今（3日）宣布，再新增2名本土、4例境外移入，其中案1134和案1136足跡遍及雙北，對此，新北市上周啟動防疫旅館總體檢已完成，且特別增設「前進櫃檯」，未來防疫密度更強、頻率更高，將不定時突襲檢查。

新北市轄內11家防疫旅館、1079間房間，目前使用率7成，觀旅局表示，除了聯合相關單位實地稽查，確保落實防疫SOP，且特別增設「前進櫃檯」，觀旅局解釋，旅客搭乘防疫計程車抵達後，得先到「前進櫃檯」確認身份，並請入住的檢疫客脫去舊有防護配件，進行全身以及行李消毒，檢疫客經過的區域，也會立即全面消毒。

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▲新北市轄內11家防疫旅館、1079間房間，目前使用率7成，觀旅局表示，除了聯合相關單位實地稽查，確保落實防疫SOP，並特別增設「前進櫃檯」。（圖／新北市觀旅局提供）

▲每月完成自主管理檢查，市府每月至少辦理一次不通知的稽查。

防疫旅館過去就已按規定，每月完成自主管理檢查，市府每月至少辦理一次不通知的稽查。市長侯友宜表示，新北持續落實防疫，並且滾動式調整為加強版稽查，未來防疫密度更強、頻率更高，將不定時突襲檢查。

▲▼2名本土案例足跡遍佈雙北，侯友宜緊急召開應變會議。（圖／記者楊蕓攝）

▲2名本土案例足跡遍佈雙北，侯友宜緊急召開應變會議。侯友宜表示，未來防疫密度更強、頻率更高，將不定時突襲檢查。（圖／記者楊蕓攝）

觀旅局上週也發函防疫旅館，針對人員進出動線、活動區域限制、垃圾處理，特別是房內的廢棄物，以及所有消毒作業與旅館從業人員健康自主管理，另外，空調部分非採中央空調，每間客房都有獨立主機或送氣，不回吸，嚴格要求務必落實防疫SOP。在檢疫客入住部分，也有嚴密的措施，每間房間都有對外窗、獨立衛浴、獨立冷氣、獨立垃圾存放空間，並且皆為獨棟、獨立動線，無一般旅客混居。

▲新北市轄內11家防疫旅館、1079間房間，目前使用率7成，觀旅局表示，除了聯合相關單位實地稽查，確保落實防疫SOP，並特別增設「前進櫃檯」。（圖／新北市觀旅局提供）

▲觀旅局上週也發函防疫旅館，針對人員進出動線、活動區域限制、垃圾處理，特別是房內的廢棄物，以及所有消毒作業與旅館從業人員健康自主管理。

新北也將防疫旅館空間劃分為「紅、黃、綠區」，確保動線獨立分明、分艙分流。紅區為客房走廊及垃圾集中區，從業人員必須得進入紅區時，要穿著完妥防護裝備，離開時須全身消毒及脫除防護裝備；黃區為前進櫃檯等從業人員經常活動範圍，一旦有旅客經過，立即現場消毒；綠區為櫃檯及辦公室，一切與檢疫客有直接間接接觸人員，不得進入綠區，以確保環境無污染。

▲▼平溪天燈節、淡水漁人舞台。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲淡水漁人舞台。

此外，各風景區在51連假期間，啟動人潮儀表板，並加強廣播宣導防疫措施，必要時將實施總量管制。近期觀旅局大型活動，包括5月15日香魚川路跑及5月22日的漁人舞台，目前都已經研擬多套因應計畫，並依據室內採實聯制、室外1000人以上活動，送消防局、衛生局核定的規定辦理。

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