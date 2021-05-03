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案1136足跡擴大！曾搭6路線公車　北捷、客運：已消毒

▲▼台北捷運於2日晚間至3日凌晨營運結束期間，專案進場加強清消。（圖／台北捷運公司提供）

▲台北捷運於2日晚間至3日凌晨營運結束期間，專案進場加強清消。（圖／台北捷運公司提供，下同）

記者袁茵／台北報導

華航機師染疫案擴大至防疫旅館，中央流行疫情指揮中心3日公布更詳細的案1136足跡，包括搭乘除了曾搭乘台北捷運和262、254、672號公車，還曾搭乘5、2、57號公車和去過家樂福中和店。對此，首都客運集團表示，已經完成大消毒清潔作業；而台北捷運公司則指出，3日凌晨就有加強清消。

案1136為本國籍30多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工（案1129）同住家人，近期無出國史，4月28日至29日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診（Ct值19）。已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

▲▼台北捷運於2日晚間至3日凌晨營運結束期間，專案進場加強清消。（圖／台北捷運公司提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日公布案1136更多足跡，4月26日上午7時39分至8時7分搭乘57號公車（樂華夜市-捷運頂溪站），轉乘捷運頂溪站至西門站，轉搭235號公車（西門市場-捷運先嗇宮站）；同天晚上6時53分至7時9分搭乘藍2號公車（中興街口-捷運西門站），晚間7時25分至8時30分到新北市永和區的72度C舒肥健康餐用餐。

4月27日上午7時40分至8時22分搭乘5號公車（自強街口-捷運頂溪站），轉乘捷運從頂溪站前往西門站，轉搭藍2號公車（西門市場-捷運先嗇宮站），晚間8時至8時30分到家樂福中和店。4月28日上午7時39分搭乘57號公車（樂華夜市-捷運頂溪站），轉乘捷運頂溪站到西門站，轉搭637號公車（捷運西門站-捷運先嗇宮站），晚間7時37分至8時11分搭乘藍2號公車（中興街口-捷運西門站），轉乘262號公車（捷運西門站-大新街）。

▲▼台北捷運於2日晚間至3日凌晨營運結束期間，專案進場加強清消。（圖／台北捷運公司提供）

針對案1136曾於26日至28日間，搭乘首都客運集團的台北客運57線公車、首都客運235線及藍2線公車、三重客運637線公車、大都會客運5路及262線公車，首都客運集團總經理李建文表示，2日凌晨接獲主管機關通知，已先就三重客運637線、首都客運藍2線、大都會客運262線及5線等4線公車連夜進行消毒。

李建文說，現在又得知，首都客運235線及台北客運57線也在列，已組成緊急應變小組，立即將新增2線全部車輛進行消毒，預計於3日下午5時30分前，可完成再一次大消毒清潔作業，請所有民眾安心搭乘。

台北捷運公司則表示，接獲北市衛生局通知，確診病例有搭乘捷運後，相關車站及列車等均已於1日完成專案加強消毒作業，3日凌晨也有做消毒。

▼公車完成消毒。（圖／首都客運集團提供）

▲▼公車完成消毒。（圖／首都客運集團提供）

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