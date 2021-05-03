三接移至林口、台北港？經濟部：「不可行」北部會有11年電力缺口

▲行政院公布三接外推方案，並且經專業評估，三接移至林口港、台北港方案不可行。（圖／蘇貞昌臉書）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌3日主持行政立法協調會報，會中經濟部提出三接外推方案，將工業港再外推455公尺，離岸1.2公里；而工期將延2年半，預計2025年6月供氣，預算增150億元。對於外界建議三接移至台北港、林口港，經濟部則認為，這個方案會耗時11年且有飛安問題，不可行。

蘇貞昌中午邀請民進黨立委舉行行政立法協調會報，會中經濟部則以「保護藻礁最大化、影響供電最小化」為主軸，報告中油第三天然氣接收站外推評估方案。

王美花在會後對外公布經濟部的外推新方案，將工業港再往外推455公尺，對岸邊的影響可以更輕微，而外推之後也不必浚挖，這樣就不會影響水下礁體。

王美花說，由於這在原本環評範圍內，只要進行環差審查，這樣對環境可以更為友善；在期程方面，預計2年半可以完成，大約增150億經費。

另外，有關三接是否移至台北港或林口港，根據經濟部報告指出，2項遷移方案都須花上至少11年，而台北港方面，環評加上填地及建站至少要11年，如果拉海管長約50公里、陸管則要40公里，且沿途還是會經過藻礁、城市，其中林口港還有額外飛安審查問題，因此此為不可行的方案。

▼行政院說明藻礁三接外推方案，經濟部長王美花表示，三接移往林口港、台北港方案不可行。（圖／記者屠惠剛攝）

