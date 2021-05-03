蘇貞昌公布三接新方案「工業港外推455公尺」　立委熱烈掌聲支持

▲王美花指出，藻礁三接站方案若移至台北港或林口港，需耗時11年，因此並不可行。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌3日主持行政立法協調會報，會中經濟部提出三接外推方案，將工業港再外推455公尺，離岸1.2公里；而工期將延2年半，預計2025年6月供氣，預算增150億元。對此，行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌要用最大承受度，展現最大誠意，希望人民理解、立委支持，而出席立委也予熱烈掌聲回應。

蘇貞昌中午邀請民進黨立委舉行行政立法協調會報，會中經濟部則以「保護藻礁最大化、影響供電最小化」為主軸，報告中油第三天然氣接收站外推評估方案。

會後，羅秉成與經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲共同舉行「顧供電也護藻礁」記者會。羅秉成表示，蘇貞昌在會中表示，身為執政者要不畏艱難，想盡辦法爭取人民最大支持「用最大承受度，展現最大誠意」，希望人民理解，並獲立委支持，在他此言一出後，立委們則予以熱烈掌聲。

接著，王美花公布經濟部的外推新方案，將工業港再往外推455公尺，對岸邊的影響可以更輕微，而外推之後也不必浚挖，這樣就不會影響水下礁體。

王美花說，由於這在原本環評範圍內，只要進行環差審查，這樣對環境可以更為友善；在期程方面，預計2年半可以完成，大約增150億經費。

另外，有關三接是否移至台北港或林口港？根據報告指出，2項遷移方案都須花上至少11年，而台北港方面，環評加上填地及建站至少要11年，如果拉海管長約50公里，沿途會經過更多藻礁。

▼王美花公布三接外推方案。（圖／記者屠惠剛攝）

