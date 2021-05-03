台灣首宗！雇逃逸移工扮公安騙越南人狠撈千萬　女首腦收押

記者張君豪／台北報導

台灣破獲史上第一宗聘僱越南逃逸移工假冒越南公安、透過視訊軟體撥打電話詐騙越南民眾的特殊案例，刑事局國際刑警越南聯絡官4月接獲越南公安部門轉報情資展開調查，鎖定陳姓女主嫌（34歲、詐欺在案通緝中）提供台灣詐騙集團的話術教戰守則。

▲台國際刑警破獲史上首例越南移工假冒當地公安，跨海詐騙越南人的特殊案例。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台國際刑警破獲史上首例越南移工假冒當地公安跨海詐騙，當場查獲越南公安制服。（圖／記者張君豪翻攝）

嫌犯先後聘僱7名越南移工穿公安制服，打電話騙取越南民眾匯款，短短數月間得手達新台幣上千萬元，其中一名越南銀髮族遭騙匯越南盾32億9200萬元（折合新台幣約419萬元）

刑事局國際刑警與北市刑大隊、台中市刑大、太平分局共組專案小組窄開調查，日前鎖定台中市至善路一棟民宅，去年12月14破獲「跨境越南詐欺機房」，後經溯源，於今年4月12日逮捕提供話務系統的電信系統商林男到案。

▲台國際刑警破獲史上首例越南移工假冒公安跨海詐騙，警方逮捕提供話務系統的林姓業者。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組當場查獲3女、4男越南籍逃逸移工，逮捕陳姓女主嫌及楊男等2名台灣籍幹部，扣得越南公安部制服兩套、被害人轉單、帳冊、筆記型電腦、手機等證物一批，警方逮捕林姓系統商時，現場查扣現金63萬餘元、筆記型電腦2臺及手機6支等相關證物。

警方指出，該機房以詐騙越南人為主，先由越南移工假扮電信客服，向被害人謊稱名下門號大量發送錯誤訊息，須負擔話務費並遭到犯罪集團使用犯案，涉及電信法及洗錢犯行，再由移工假冒越南公安官員，透過越南視訊軟體「ZALO」讓被害人誤信真是公安找上門，因此誤判配合匯款到人頭帳戶。

國際刑警與越南公安部門展開跨海合作，由越南公安製作多達4-50份被害人指證筆錄，再把情資轉交台灣國際刑警跨海抓人，警方訊後依違反組織犯罪、詐欺等罪嫌移送台中地檢署複訊，訊後陳姓女主嫌發監執行，涉案越南移工均收押禁見，楊、林兩人因坦承犯行交保候傳。

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