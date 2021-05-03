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台灣首宗！雇逃逸移工扮公安騙越南人狠撈千萬　女首腦收押

記者張君豪／台北報導

台灣破獲史上第一宗聘僱越南逃逸移工假冒越南公安、透過視訊軟體撥打電話詐騙越南民眾的特殊案例，刑事局國際刑警越南聯絡官4月接獲越南公安部門轉報情資展開調查，鎖定陳姓女主嫌（34歲、詐欺在案通緝中）提供台灣詐騙集團的話術教戰守則。

▲台國際刑警破獲史上首例越南移工假冒當地公安跨海詐騙越南人的特殊案例。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台國際刑警破獲史上首例越南移工假冒當地公安，跨海詐騙越南人的特殊案例。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台國際刑警破獲史上首例越南移工假冒當地公安跨海詐騙越南人的特殊案例。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台國際刑警破獲史上首例越南移工假冒當地公安跨海詐騙，當場查獲越南公安制服。（圖／記者張君豪翻攝）

嫌犯先後聘僱7名越南移工穿公安制服，打電話騙取越南民眾匯款，短短數月間得手達新台幣上千萬元，其中一名越南銀髮族遭騙匯越南盾32億9200萬元（折合新台幣約419萬元）

刑事局國際刑警與北市刑大隊、台中市刑大、太平分局共組專案小組窄開調查，日前鎖定台中市至善路一棟民宅，去年12月14破獲「跨境越南詐欺機房」，後經溯源，於今年4月12日逮捕提供話務系統的電信系統商林男到案。

▲台國際刑警破獲史上首例越南移工假冒當地公安跨海詐騙越南人的特殊案例。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台國際刑警破獲史上首例越南移工假冒公安跨海詐騙，警方逮捕提供話務系統的林姓業者。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組當場查獲3女、4男越南籍逃逸移工，逮捕陳姓女主嫌及楊男等2名台灣籍幹部，扣得越南公安部制服兩套、被害人轉單、帳冊、筆記型電腦、手機等證物一批，警方逮捕林姓系統商時，現場查扣現金63萬餘元、筆記型電腦2臺及手機6支等相關證物。

警方指出，該機房以詐騙越南人為主，先由越南移工假扮電信客服，向被害人謊稱名下門號大量發送錯誤訊息，須負擔話務費並遭到犯罪集團使用犯案，涉及電信法及洗錢犯行，再由移工假冒越南公安官員，透過越南視訊軟體「ZALO」讓被害人誤信真是公安找上門，因此誤判配合匯款到人頭帳戶。

國際刑警與越南公安部門展開跨海合作，由越南公安製作多達4-50份被害人指證筆錄，再把情資轉交台灣國際刑警跨海抓人，警方訊後依違反組織犯罪、詐欺等罪嫌移送台中地檢署複訊，訊後陳姓女主嫌發監執行，涉案越南移工均收押禁見，楊、林兩人因坦承犯行交保候傳。

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