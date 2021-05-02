「妳健保卡遭盜用1億」　新竹婦「衝郵局2次」才信遇詐騙



▲陳姓婦人遭詐騙集團鎖定，差點匯款成功。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北警分局三民派出所29日接獲一名7旬婦人遭到詐騙報案，陳姓婦人27日接到自稱健保署的詐騙來電，稱婦人違規使用健保卡，濫用費用達一億，需匯款保證金解除鎖卡，婦人踩進「詐騙一條龍」陷阱，急沖沖的到郵局準備匯款，經機警郵局人員報警，才免於破財。

陳姓婦人說，27日接到自稱健保屬人員來電，稱她的健保卡遭到盜用，金額還高達1億，通知路人需「匯款解鎖」，否則將喪失見健保使用資格。

▲婦人連衝郵局2次，最後才相信自己遇到詐騙。



隔日，「假健保署」又來電表示，婦人若有疑慮，可按110報警，並協助將案件轉給警察受理，未料後續竟是「詐騙一條龍」在等著陳婦，假警察、假檢察官則向陳婦宣稱，若無法繳交保證金35萬，不只喪失健保資格，還會被逮捕，還告訴老婦，因現行打詐，行員對於匯款都會多加詢問，建議她可用「表妹房屋裝潢急需用錢」為由，矇騙銀行行員，順利匯款！

老婦擔心被帶進警局，衝忙趕到郵局匯款，被郵局櫃檯人員發現，通報警方，婦人見真警察到來，反而不敢說實話，竟對警方說「不會匯款」、「會回家再跟表妹確認」。

▲郵局行員對婦人做匯款詢問，發現案情不簡單，於是通報警方前往處理。

29日，遲遲未匯款成功的婦人擔心「假警察」找上門，又再次前往郵局準備匯款，行員見老婦受騙意志堅定，又再次導來警方勸說，婦人才開始相信自己遭到詐騙，於是打電話報案。

警方呼籲，民眾若接到疑似詐騙電話，不要提供個資、不交存摺、提款卡和密碼等個資，謹記一聽、二掛、三查證原則，如有疑問請立即撥單110或165防反詐騙專線諮詢。

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