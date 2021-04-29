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高雄女未到職「薪轉戶收115萬」嚇傻　出招神反制「1換3」網嗨翻

▲▼高雄女未到職「薪轉戶收115萬」嚇傻　出招神反制「1換3」網嗨翻。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO未到職就收到公司匯錯的款項115萬元，只好請警察陪同還款。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名女子表示，她日前上網應徵工作，到職20天時薪轉戶頭突然收到多筆匯款共計115萬元的款項，瞬間讓原PO嚇到報警。原PO因有涉嫌可能，帳戶被警方管制7個月，最後證實非「詐騙車手」身份才解除管制，讓她感嘆「有的時候其實真的很無奈…明明警方已經各種宣導了，就是有人會被騙」。

該名女網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示他2019年9月24日在臉書上看到有科技廠招人，到了對方位於高雄的辦公室面試，當天順利錄取，並繳交薪轉帳戶影本，乖乖回家等待到職日上班。

沒想到，她還沒到公司上班，同年10月14日薪轉戶頭突然收到多筆不同人的匯款，「會計匯錯採買機器之款項到我帳戶為由要我提領，我也很聽話的提領了」。但是，原PO從沒拿過這麼多錢，「所以我就直接打了110由警察接手，請警察陪我去把錢交還給公司會計，然後（警察）帶了3個人去警局喝茶」。

▲▼高雄女未到職「薪轉戶收115萬」嚇傻　出招神反制「1換3」網嗨翻。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆料公社）

原PO表示，雖然警方各種宣傳防詐騙，但詐騙集團的手法日新月異，還是有人會上當，就像她在不知不覺中成為領錢的車手，帳戶也受到管制7個月，「做人要膽小一點（？！）拿到不屬於自己的錢交給警察就對了」。

原PO進一步解釋，帳戶受到管制處罰，主因是匯款的受害者向她提告，因有涉嫌可能性，才會被警方管制，所幸警方最後查證還她清白，全案不起訴。

網友看完紛紛留言，「還沒去上班就不需要提供薪資帳戶給公司」、「妳很聰明、警覺心也高，還好沒鑄成大錯」、「請警察陪我去把錢交還給公司會計！讚喔～如果沒這樣做可能跳到黃河洗不清」、「如果每個人都這樣處理，就不會有太多人受騙了」、「現在很多工作都是薪資直接轉入帳戶，卻被詐騙集團當成利用的手法」。

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