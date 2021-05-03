餵奶靠枕頭！　獨臂衝浪手「用腳換尿布」帶3娃

▲漢密爾頓與她的家庭。（圖／翻攝自Facebook／Bethany Hamilton）

實習記者黃品臻／綜合報導

31歲的美國職業衝浪選手漢密爾頓（Bethany Meilani Hamilton）日前在Instagram分享她的育兒生活。漢密爾頓13歲那年被鯊魚襲擊，自此之後僅剩下一條手臂，她在Instagram經常分享與3個孩子的家庭生活，這次「一條手臂帶孩子」的貼文更是引來大批網友圍觀讚嘆。

漢密爾頓的小兒子在今年2月中出生，她表示，孩子還小、頸部骨骼還沒長全時，需要手腳並用來換尿布、餵母奶要用很多枕頭支撐、嬰兒背巾要一整天都背著，而且會用一種很古怪的方式托著寶寶的頭。

漢密爾頓坦言，有時候會感到沮喪，但會保持正向的態度，繼續前進。她也表示，這些帶娃的過程以前都做過，而且有家庭的支持，一定沒問題，「為所有媽媽加油打氣，我們一起盡力做到最好！」

網友們在底下紛紛送上暖心留言，「感謝你與我們分享這一切！你真的是一位了不起的媽媽，看到你與家人的成長並且彼此相愛，真的太幸運了！」、「你真的是個讓人驚艷的超級媽媽」。也有網友表示，「我一直很好奇你是怎麼靠著一隻手臂帶3個孩子，謝謝你的分享。你真的很棒！」