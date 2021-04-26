女嬰睡覺突不哭鬧！　人妻破門見「公公抱緊哄睡」痛罵：不要臉

▲人妻發現女兒交給公公照顧後，變得特別少哭鬧。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者陳怡靜／綜合報導

不少夫妻平時忙於工作，總會將小孩交給父母照顧，不過若是沒溝通好，可能會引發不必要的誤會和爭執。一名人妻表示，她和老公決定將女兒給公公照顧，不過她內心卻存在著不安感，平時愛哭的女兒在爺爺的照顧下卻不太哭了，跑到房內偷看發現「嚇人一幕」，讓她氣到不行，痛批「不要臉！」引發網友熱議。

據大陸《騰訊網》報導，搜狐親子《孕育乖寶寶》近日分享一則案例，一名人妻休完產假必須返回工作崗位，沒有時間照顧孩子，於是夫妻倆決定將剛出生的女兒交給婆家照顧，雖然婆婆已經退休，但每天依舊行程滿檔，沒辦法幫忙孩子。

隨後公公主動提出願意幫忙，婆婆和老公對於這件事都相當贊同，加上老公小時後是公公帶大的，於是夫妻倆暫時將孩子交給公公。不過讓她覺得有疑慮的是，原先愛哭鬧的女兒，在公公照顧之下，總是睡得特別香甜，不哭不鬧一整夜。

▲人妻看見公公將女兒抱在胸前睡覺，氣得大暴走。（圖／取自免費圖庫pixabay）



認為事情不單純的她，決定趁公公將女兒哄睡後，偷偷進到房間一探究竟，沒想到她竟看見公公將小女兒放在身上，嘴巴正對著他的胸口，目睹這一幕的她瞬間氣炸，立刻衝進去將女兒抱起，痛罵公公「你不要臉，孩子還要臉！」面對媳婦突如其來暴走，公公感到相當困惑。

對此，搜狐號「孕育乖寶寶」就分析，公公的哄睡方式並無不妥，畢竟他對孫女沒有踰越的親密行為，只不過是將孩子放在胸前，希望讓孩子更有安全感才睡得安穩，沒想到會造成讓媽媽誤會，由於老人家總是用過往的經驗來帶孫，很容易會和年輕一輩存在歧見，「老人帶寶寶最重要的是和孩子的父母溝通好」，就能避免家庭衝突。