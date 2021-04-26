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公公「閨門秘技」哄睡！幼女乖乖入眠　人妻破門見怒罵：不要臉

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲很多爸媽都頭疼哄睡。（示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

隔代育兒問題一直以來都備受爭議，很多家庭矛盾，基本都來源於兩代人不同的教育觀念。近日，大陸一名人妻發現，自己公公哄睡女兒時，孩子總是睡的特別甜，沒想到某日竟撞破公公詭異的哄睡方式，當場發飆怒罵「不要臉」。

搜狐親子《孕育乖寶寶》專欄提到，該名人妻休完產假後，準備返回職場工作，因此沒有多餘的時間帶剛出生的孩子。此外，雖然婆婆已經退休了，但還是在忙工作的事，每天行程排得滿滿的，也沒辦法幫忙帶孩子。

後來公公主動提出可以幫忙，加上老公小時候也是公公帶大的，於是她就暫時放心把孩子給公公照顧。就這樣相安無事了一陣子，唯一讓她不解的是，自從公公開始帶孩子之後，女兒總是睡得特別香甜，不哭鬧也不會吵。

不久，她有次趁著公公哄小女嬰入睡後，跑到房間去偷看，沒想到驚見了這一幕讓她氣到不行。只見公公把小女嬰放在自己身上，嘴巴還剛好對著胸口，她當場衝進去將女兒抱開並對公公痛罵「不要臉」，場面相當尷尬。而公公則一臉茫然，事後該名人妻不知道該怎麼跟老公及婆婆解釋。

後來《孕育乖寶寶》專欄以此為個案分析，阿公的哄睡方式，其實並沒有什麼不妥，把孩子放在胸前安撫哄睡，可讓孩子有安全感，更能安心入睡，可能是因為視線差異，導致祖孫的動作讓這位媽媽產生誤會。

但專欄也藉此為例提醒新手爸媽，若長輩是孩子的日常主要照顧者，建議雙方應多溝通，以免為了育兒問題，傷害家庭關係，那就很沒必要了。

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