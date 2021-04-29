教育部台東辦理校園安全增能研習　加強學生意外應變作為　

▲ 教育部台東縣聯絡處辦理校園安全增能研習。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

太魯閣事件危機處理殷鑑不遠，加上汛期即將來臨、又位處颱風侵襲頻仍之處，教育部台東縣聯絡處本29日假均一中學師培中心辦理校園安全增能研習，邀集縣內高中職校教官、校安人員、校外會志工幹部以及縣府教育處、東大、東特、東專等校負責校園安全之教育人員齊聚一堂，加強對於學生校外意外事件處理及校園天然災害通報、應變處置作為。



講座特地邀請教育部花蓮縣聯絡處軍訓督導韓光宗上校分享0206地震、0402太魯閣列車事故處理經驗；另為掌握天氣(豪大雨、颱風等)及地震災害即時訊息，推廣示警服務系統和[行動水情]等手機app，便於工作及生活防災應用的利器。最後則分組進行地震、水患及重大意外事件處理狀況推演。



曾經協處台南0206地震的台東縣督導孟瓊蕾上校表示，傷痛或可撫平，但血淋淋的教訓絕不能忘記，這些寶貴的經驗是校園災害管理手冊上學不到的，藉由災害防救經驗分享，透過分組討論進行校安議題狀況推演，讓同仁可以汲取經驗，發揮團隊默契及眾人智慧面對未來校園安全危機挑戰。



教育部台東縣聯絡處表示，尼伯特風災、普悠瑪、太魯閣列車脫軌事故帶給台東莫大的傷痛，美麗的校園毀壞了、燦爛的生命終止了，諸多重大事故提醒我們不能抱著僥倖的心態去面對無突如其來的天災人禍，期盼藉由研習能緊密、穩固校園安全網絡，並結合科技運用智慧防災輔助工具，共同攜手打造安全友善的校園環境。

►捕蚊燈超優惠



►二手票券豐富你的生活