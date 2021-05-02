快訊／陳時中下週啟動防疫旅館總體檢　侯友宜撂重話：防疫沒在等時間的

▲2名本土案例足跡遍佈雙北，侯友宜緊急召開應變會議。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

華航群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心2日宣布，新增4名本土案例，都是案1129諾富特飯務部員工的家人，其中案1134和案1136相關足跡遍及雙北，曾搭乘台北捷運和262、254、672號公車，案1136則曾到永和「72度C舒肥健康餐」用餐一小時。新北市長侯友宜下午緊急召開應變會議，針對指揮中心下周將進行防疫旅館總體檢，他強調，「防疫沒有在等時間的」，哪邊出狀況就馬上做好，他已要求觀旅局全面檢視，昨天已經檢視完了。

侯友宜表示，諾富特群聚感染事件，足跡擴及整個北台灣甚至中南部，從一個定點的群聚感染，到家庭群聚，轉而疑似社區感染，必須嚴肅面對。

侯友宜表示，防疫旅館是這次群聚感染最大的破口，當時已經有6個機師染疫，竟沒有回朔至防疫旅館去深入了解員工的健康，才讓這些員工染疫而不自知，到了門診，醫生也沒辦法瞭解他們的TOCC史，造成大家心理恐慌。

侯友宜表示，他昨天就下令觀旅局立刻清查轄內所有的防疫旅館，中央下令下週清查，新北都做完了，「防疫沒有在等時間的，哪邊出狀況就馬上做好，我要求觀旅局全面檢視，昨天已經檢視完了。」

侯友宜強調，當你覺得防疫做的很好，問題就來了，我們要趕快把問題找出來，把漏洞補好，「看到別人犯的錯誤，新北絕不能再犯錯。」