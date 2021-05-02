佛奇建議印度「立即封國」！　效仿中國3招阻疫情

記者葉睿涵／編譯

印度新冠疫情持續失控，當地在過去短短24小時內就新增了39萬2488萬宗確診病例。佛奇最近建議，印度應效仿同樣曾處於疫情風暴中的中國，立即封城、建立方艙醫院收治大量病患，並提高疫苗產量，鼓勵人們接種。

據《印度快報》報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）在接受該報專訪時指出，印度目前的疫情就像處於「一場戰爭」一般，政府應該首先檢視自己在2週內可以做些什麼，來避免疫情持續擴散。他建議，印度政府首要要做的是效仿中國，確保氧氣和抗疫物資供應充足，並盡快實施封城措施。

▲佛奇建議，印度應該效仿中國，實施全國性封鎖、建造方艙醫院，並提高疫苗產量。（圖／路透）

佛奇補充道，沒有一個國家喜歡實施封鎖政策，也許長達6個月的大規模封鎖會為國家帶來問題，但如果印度採取數週的全國性封鎖，那將為遏制疫情帶來顯著效果；而且政府可以趁著全國封鎖募集氧氣、藥物和個人防護裝備，解決目前缺乏物資的窘境。此外佛奇也建議，印度可以像中國一樣，建造方艙醫院收治大批患者，以應付如今的緊急狀況。

而在建立起醫院後，政府下一步要做的就是提高疫苗產量、讓軍隊配送疫苗，盡快讓更多人接種，以避免健康的人也受到感染。印度在5月1日開始擴大其疫苗計劃，所有18歲以上的成人都可以接種疫苗，不過由於該國人口實在太多，許多地方的疫苗數量不足，導致計劃無法順利展開。印度目前接種了2劑新冠疫苗的人口只有區區2%。

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