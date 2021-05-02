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跑遍藥局買不到全白口罩！鄉民吐「白色不受歡迎」2原因：難辨別

▲▼14天領9片口罩首日，藥局排隊人潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲藥局也很少發白色口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃可昀／綜合報導

現在路旁的藥局、超商都能買到口罩，網路上有各式各樣的花色可購買，光是便利商店也有多種顏色可挑選，不過，有網友想要買最純粹的「全白」口罩反而難度很高，「到底為什麼台灣市面都不進白色口罩？」其他人指出主要有2點原因。

原PO在PTT表示，目前市面上幾乎什麼顏色的口罩都有，甚至連橘色、酒紅色、桃紅色等以往沒見過的特殊色都有，唯一買不到的就是「白色口罩」，藥局隨機出色的沒領到過，自己一家一家去問也是買不到，很好奇連黑色都有了，為何最基礎的白色卻沒賣呢？

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲較少見到路人戴全白口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

網友指出，白色口罩最大問題就是「正反面不好分辨」，有顏色的口罩一看就知道顏色在外面，當兩面都是白色的時候比較難辨別，「白色超麻煩的，正反面不好確認」、「因為你不知道哪一面才是正確的啊！」第二個原因就是白色太容易髒，「台灣不少人忌諱白色口罩，且容易髒。」

留言提到，白色通常是紙口罩或沒有防病毒，實際上醫療口罩也有出過白色的，網路通路仍買得到，藥局偶爾也會出現白口罩，但數量不多，「白色現在很夯嗎？之前國家隊一堆白的都還沒用」、「剛開始健保卡領口罩的時候拿過幾次白色的！」

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