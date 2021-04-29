中衛聯名口罩「煙、水、火」色彩層次美翻了　《火神》限定款5／1開賣

▲「中衛x火神的眼淚」公益聯名款平面口罩。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

溫昇豪、陳庭妮、林柏宏等人合作的職人劇《火神的眼淚》，將於5/1正式首播，透過描述消防員的職人生活與困境，揭露打火英雄們背後的奮不顧身與艱辛故事。此次中衛特別為該劇設計限定款口罩，運用劇中「煙、水、火」三元素作為主軸，搭配沉穩深藍色為襯底，象徵消防人員面對災難時沉著應戰的精神，而每片色彩層次變化、渲染設計皆不同，限定款式風格獨特，又充滿時尚潮流感。

「中衛x火神的眼淚」公益聯名款平面口罩，單盒10片裝，momo購物網將於5/1中午12點同步首播日開賣，PChome 24h購物則於5/4中午12點上架販售，皆每人限購1盒，此外，中衛攜手陽光基金會、中華民國兒童燙傷基金會，將通路販售所得部分提撥捐贈，售出的每盒口罩提撥100元公益金，藉此支持鼓勵消防員們，並為傷友們帶來正面的力量，一同關懷社會。

▲中衛運用《火神的眼淚》劇中元素為口罩設計色彩層次變化，象徵消防員救災時的沉著精神。

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