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中衛聯名口罩「煙、水、火」色彩層次美翻了　《火神》限定款5／1開賣

「中衛x火神的眼淚」公益聯名款口罩（圖／momo購物網提供）

▲「中衛x火神的眼淚」公益聯名款平面口罩。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

溫昇豪、陳庭妮、林柏宏等人合作的職人劇《火神的眼淚》，將於5/1正式首播，透過描述消防員的職人生活與困境，揭露打火英雄們背後的奮不顧身與艱辛故事。此次中衛特別為該劇設計限定款口罩，運用劇中「煙、水、火」三元素作為主軸，搭配沉穩深藍色為襯底，象徵消防人員面對災難時沉著應戰的精神，而每片色彩層次變化、渲染設計皆不同，限定款式風格獨特，又充滿時尚潮流感。

「中衛x火神的眼淚」公益聯名款平面口罩，單盒10片裝，momo購物網將於5/1中午12點同步首播日開賣，PChome 24h購物則於5/4中午12點上架販售，皆每人限購1盒，此外，中衛攜手陽光基金會、中華民國兒童燙傷基金會，將通路販售所得部分提撥捐贈，售出的每盒口罩提撥100元公益金，藉此支持鼓勵消防員們，並為傷友們帶來正面的力量，一同關懷社會。

「中衛x火神的眼淚」公益聯名款口罩（圖／momo購物網提供）

▲中衛運用《火神的眼淚》劇中元素為口罩設計色彩層次變化，象徵消防員救災時的沉著精神。

蝦皮購物加入家扶基金會推動「用愛包圍募款」計畫，只要到「守護孩子你來罩」活動專頁簡單4步驟，下單結帳、完成付款、按下完成訂單、並進行評論，即可透過500元、800元的小額捐款，資助家扶基金會兒童及少年保護服務。完成捐款還能獲得家扶經典款口罩組，或活動大使Janet謝怡芬與Lulu黄路梓茵、方志友、GEmma吳映潔等8位藝人獨家創作的「No More Sorry」口罩組，讓口罩不只防疫，更成為終止兒虐事件、提升大眾對兒童保護議題關注的種子。

中央流行疫情指揮中心28日公布國內新增3例本土病例，面對近期疫情升溫，防疫更不能鬆懈，東森購物ETmall持續推出各款MIT醫療口罩，包含多款大人、兒童醫療口罩、特殊花色醫療口罩全都有，民眾可隨時補貨，並搭配面膜、護手霜、眼霜、保健食品等推出精選保養口罩組合，祭出限時1折起。

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中衛火神的眼淚口罩

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