獨／不爽旗下小姐要離職　酒店經紀控她尪「吃軟飯」下場曝

▲陳姓酒店經紀在臉書社團開副本，公開酒女及她老公合照，並中傷她老公。（圖／翻攝臉書社團）

記者李忠憲／台中報導

陳姓酒店經紀人因黃姓酒女屢遭她林姓老公要求解約別再做，心生不滿，在解約後立刻上網PO文在臉書社團，直指林男「詐騙集團要老婆來八大賺錢、打老婆、吃軟飯」等語，還公開2人照片。黃女發現除了發澄清文，也怒告陳男妨害名譽，陳男這才認錯和解，黃女同意撤告收場。

▲▼陳男在臉書社團開副本，公開酒女及老公照片，同時發文中傷她老公。（圖／翻攝臉書社團）

判決書指出，陳姓男子與黃姓女子原是工作夥伴，黃女從事酒店坐檯陪酒，陳則是她的經紀人。陳男因不滿黃女另結新歡，其林姓丈夫多次要求黃女中斷經紀合約，2020年8月19日解約後，隔天利用他個人臉書在2千多人的私密社團「台中副本團狗就該紅」發文公布林男姓名、擁有汽車車牌及跟黃女2張合照，卻只將黃女的臉打馬賽克。

另外，陳男PO文內容以「你想紅就讓你紅」做開頭，並表示這人「自稱詐騙集團幹部、要老婆出來八大上班賺錢還跟人借錢，還打老婆，導致老婆出走。自己喝醉直接跑去店家說是小姐老公，就把人強制帶走」、「實際上就是靠老婆吃軟飯的傢伙，還說平常跑白牌‧‧‧其實都是定位老婆上班的位置，怕老婆外遇」、「喝了酒還要自己老婆來坐檯，這麼愛坐就帶回家，不要靠女人養，有本事自己賺錢養家」。

黃女發現後，立刻上網發澄清文，解釋PO文陳男是她前男友，前經紀人，她跟老公都當對方是朋友。沒想到，「我老公要我不做，擋了他們財路，就故意抹黑我老公，亂在各大群組po文，捏造誇大事實！」

她表示，「我的家務事沒經過我同意，就po網讓大家來公審我跟我老公還有我的家庭，都不是事實，目前我跟我老公已採法律途徑」、「我跟我老公感情很好，各位網友別擔心了」。

黃女及其老公控告陳男妨害名譽，陳男當庭坦認，經協商後賠償達成和解，黃女也當庭撤告，讓陳男免於賠錢還要留案底。只是，陳男在臉書社團的中傷文及照片，竟然好端端的在社團裡，沒有刪除。但記者試圖連絡雙方，卻無法聯絡上。

法界人士表示，妨害名譽屬告訴乃論，雙方和解撤告，應該是告訴人沒再確認，可向被告提出刪文要求。

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