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社會 社會焦點 保障人權

徐乃麟遭爆詐財怒告2男女　嗆：有任何不法「把我關到死」

記者羅志華／台北報導

藝人徐乃麟先前遭爆料「假賣屋真詐財」，開記者會澄清時，卻反遭蔡姓、曹姓爆料人到場踢館，讓他氣得對2人提告妨害名譽；北院29日開庭，勘驗蔡男當初接受周刊訪問，以及記者會及相關報導的片段，徐乃麟庭後受訪表示，如果他真有犯法「關到死為止」，但若對方有不法行為，也希望司法能給予最嚴厲的懲罰。

蔡男委任律師於庭上表示，徐乃麟依周刊報導內容，控訴蔡男妨害名譽，但其中有許多記者誇飾、重新編排的段落，很多話更不是蔡男親口所講，否認對徐乃麟有妨害名譽的犯意，且蔡男也曾被曹女提告，2人不可能是共犯。

▲▼ 徐乃麟29日北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲ 徐乃麟日前遭蔡男、曹女爆料詐財，事後怒告2人妨害名譽，29日受訪強調若有違法「把我關到死」。（圖／記者羅志華攝）

曹女則在勘驗記者會影片後激動落淚，指當時她收到記者通知，稱徐乃麟先前挨告已獲不起訴，若這次再讓徐乃麟在記者會上大鳴大放，那她可就「一點機會都沒有了」，才讓她嚇得連公司的會都不開，趕到記者會現場反擊，與蔡男也是分別收到通知，並不是約好一起去。

徐乃麟委任律師表示，曹女先前在士林法院外，公開講徐乃麟「一騙再騙」部分，已併到本案一同審理，且曹女在當時記者會外，也向記者不實爆料，另外，蔡男稱買米蘭苑（先前鬧出賭場風波的房子）花了300萬，卻連房子都進不去，但實情是買房的錢全由徐乃麟支付，蔡男先前以此提告，後來反遭法院以誣告罪判刑。

徐乃麟庭後受訪表示，蔡男買房非但沒出錢，當初他更每月多匯款給對方繳房貸，管理費也都有繳，並強調，「今天我徐乃麟有任何不法的行為，把我關到死，相對地，蔡男與曹女任何有不法的行為，希望司法能以最嚴正的態度懲罰他們。」

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