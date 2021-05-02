台中男持安全帽爆打18歲女友　身體踹成ㄑ字！網友全怒了

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區日前發生情侶爭吵，20歲林姓男子在18歲楊姓女子下了機車之後，順手脫下自己的安全帽朝女友猛砸，楊女逃開後林男繼續追打，甚至出腳狠踹腹部，讓楊女身體呈現「ㄑ」字向後倒退。有民眾將監視器影片PO至臉書社團《大里人聊天室》，網友見狀氣得大罵「垃圾男」、「爛貨」，惟事後2人不希望警方介入，也不提告，警方則依法通報社會局。

▲林男拿起安全帽朝女友頭部猛砸。（圖／翻攝臉書社團《大里人聊天室》）

警方表示，28日晚間9時許接獲報案，稱大里區新南路某巷口有爭吵聲音，請警方協助。員警到場後未見2人有爭執、動手情形，因當時天色昏暗，楊女穿著雨衣，經目視無明顯受傷情形、情緒也平穩，員警將雙方隔離詢問，2人皆稱不須警方協助處理，也不提告，警方便離去。

29日上午，警方從網路社群看到楊女遭毆畫面，立即連繫楊女是否需要協助提告，但楊女仍堅稱不願提告，警方依規通報社會局處理。

▲警方獲報到場處理，林、楊皆稱不須警方協助，楊女也不願提告。（圖／翻攝臉書社團《大里人聊天室》）

據網友於臉書社團《大里人聊天室》上傳的畫面顯示，林男騎機車載著楊女至新南路某巷口停車後，楊女疑像是從林男手中用力掙脫下車，隨後林男脫下安全帽朝楊女的後腦勺猛K兩下，楊女害怕得走到對街，此時剛好有一位民眾恰巧經過，林暫時停手，2人隔著一條街互望。

待路過民眾離去後，林男馬上又持安全帽對楊女頭部狠砸，儘管楊女低頭示弱，林男仍出腳踹楊女腹部，楊女受痛後逃至路邊停放的轎車旁，但林窮追不捨，繼續逼向楊女並徒手朝楊女頭部出拳，且用力將她壓在地上再補一巴掌，期間楊女完全沒有還手。

▲林男出腳狠踹女友腹部，使楊女呈現「ㄑ」字向後倒退。（圖／翻攝臉書社團《大里人聊天室》）

據悉，本案2人爭吵原因疑為金錢糾紛，20歲林男與18歲楊女是男女朋友，平時男方將錢給女方保管，案發當天林男因需向楊女討錢，楊女心生不滿，導致2人發生爭執。

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