未來夏天長達半年！　最新研究「春秋時間縮短」：冬天只剩2個月

▲地球近來發生許多改變。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

一項最新出爐的研究報告顯示，當前地球上的夏季平均時間見到顯著增加，與之相反的是春季、秋季和冬季時間均出現縮短的情況，若此趨勢繼續發展下去，未來一年之中可能有長達半年的時間，人們會處在夏天高溫炎熱的季節之中。

該項研究發佈在美國《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters），研究氣候變遷的時間跨度從1952年至2011年，並根據溫度數據的整合對比，了解過去60年地球上四季所佔的平均時間，結果發現夏季平均時間從剛開始的78天，大幅增長至95天，春季、秋季和冬季，則是分別減少了9天。

科學家們根據數據變化得出的結論與全球暖化有正相關，並指出依照現有數據的成長軌跡來看，若沿著此趨勢下去，到了本世紀末至2100年初，春季和夏季將會提前一個月發生，而秋季和冬季會晚半個月來臨，夏天的高溫將主宰長達半年，冬季將只剩下2個月。

此外人類若無法遏制溫室氣體的排放，影響的層面會非常廣，包括地球吸收的熱量與反射回道太空的熱量比例失衡，人類健康的負面發展，病毒存活時間拉長，蚊蟲數量增加且涵蓋範圍更廣，農業受到負面影響，天然災害與衝擊將更劇烈。

文末結論指出，各國應致力減少碳排放，政府對農業、醫療、防災等，以及針對季節改變制定的政策都必須進行調整。