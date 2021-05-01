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逼婚？媽媽要求未婚兒女相親...當母親節禮物　「結婚才是孝順」

▲中壢區美滿服務中心表示，婚與不婚與孝順與否無關！（圖／中壢區美滿服務中心提供）

▲中壢區美滿服務中心表示，婚與不婚與孝順與否無關！（圖／示意圖／中壢區美滿服務中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

溫馨的母親節，讓不少未婚或失婚者備感「佳節孤兒」的壓力！58歲的張姓婦人，帶著36與34歲兒女，到中壢區美滿服務中心請社工幫忙找對象。張婦期望今年母親節的最佳禮物，就是兒女快找到好姻緣；兄妹倆表示，他們並非不婚，只是忙於工作而疏忽終身大事，既然母親認為結婚才是孝順，兩人因此報名「個別一對一」相親活動。

58歲的張姓婦人表示，自己與先生婚後經營一家小型工廠，胼手邸足有一點小成績，不料先生在3年前因病往生，原本擔任科技新貴的兒子回家幫忙經營，女兒也放棄秘書工作回家上班。在兄妹全力付出下，工廠也有起色，只是兩個兒女不婚，她想起先生臨終遺言，希望兒女有好姻緣，然兒女卻以工廠仍須力拼而拒絕婚姻，為此張婦才帶著兒女到中壢區美滿服務中心請社工幫忙找對象。

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38歲的王姓女生原本是女秘書，父親早年過世，單親母親撫養兩姊妹，姊姊5年前嫁到基隆，5年前媽媽罹患巴金氏症，她只好放下工作專心照顧媽媽，王女向中壢區美滿服務中心表示，結婚當然是人生必要過程，但因為要照顧母親，根本無法另組家庭，也不可能拖累男方，可以照顧母親晚年，不但盡了孝心，也是心甘情願的事。

35歲的古姓男子，父母身體欠佳，兩個弟弟仍然讀研究所，一家生計由他負責，他告訴中壢區美滿服務中心，如果結婚，女方吃苦，父母也會更辛苦，他認為專心工作，養家活口更實在。

中壢區美滿服務中心表示，年輕人為了「孝」，結婚或不婚不該是選項，已經結婚生子的女性，很多人都被迫得當「神力女超人」，但如果因為父母因素而改變結婚態度，其實大可不必，因為婚姻應該是完整人生的選項。

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