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相親男嗑30盤羊肉！只說一句「味道好」吃完走人...女崩潰：我買的單

▲相親。（圖／CFP）

▲一名女子參加家人安排的相親，沒想到男方一直狂吃，完全冷落她。（示意圖／CFP）

記者林懿捷／綜合報導

相親是一個認識異性朋友的方式，通常雙方都希望留下美好印象給對方，但最近在網路上流傳一段影片，一對男女在火鍋店相親，男方在過程中一直低頭猛吃、累積三十幾盤涮羊肉後才停下！最後竟還是由女方全數買單，該名女子直呼「這輩子真的沒那麼尷尬過」，相當無奈。

▲男女吃火鍋相親。（圖／翻攝搜狐網）

▲這對男女在火鍋店上演了一場奇葩的相親。（圖／翻攝自《搜狐視頻》微博，下同）

根據《快看視頻》影片中，一名來自大陸甘肅蘭州的女子，和相親對象約在火鍋店見面，兩人打完招呼後，男子一坐下來，便一聲不響一陣猛吃，吃了30盤涮羊肉才停下筷子，過程中兩人幾乎沒什麼交流，讓女生十分尷尬。而更讓女生氣憤的是，結帳時男方也不主動買單，女方只能無奈結帳，結束了這一場猶如大胃王比賽的相親。

該名相親女子無奈表示，這場飯局是由家人安排的，男生坐下後就開始猛吃，不怎麼說話，唯一說的話是「味道好」，就連她的背景、興趣都沒問，讓她忍不住說「這輩子真的沒那麼尷尬過」。

▲男女吃火鍋相親。（圖／翻攝搜狐網）

▲男生低頭狂吃，對面的女孩只能自己滑手機。

這段奇葩的事蹟曝光後，網友們議論紛紛，對這位姑娘深表同情，「看得出來男生很餓」、「參加大胃王比賽？」「真是憑實力單身耶！」、「會不會是故意的，想讓女生知難而退。」、「蹭飯第一，相親其次。」

點這裡看相親火鍋影片

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