國小女老師相親…自豪地位「等同男醫師」！他傻眼：往自己臉貼金

▲國小老師有沒有加分見仁見智。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

在婚姻市場中，職業是一項很大的評分關鍵，這也代表著往後家庭的生活品質。一名男子日前和朋友介紹的對象見面，對方是國小女老師，聊天過程中她提到，「正式女老師在婚姻市場的地位=男醫師」，他對於這說法抱持極大懷疑，於是PO文問網友們看法。

原PO在PTT表示，這名國小老師已經考到正式執照，收入穩定且在水準之上，這點確實有加分，但聊到後來發現，對方似乎很自豪老師這個職業，還說「正式女老師在婚姻市場的地位=男醫師，再不濟也等同於男司法官」，他聽了不以為意，認為對方是在往自己臉上貼金，「我看跟男工程師差不多吧」。

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▲以家庭角度出發，女老師確實比較會顧小孩。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）



底下留言呈現兩極回應，「國小女老師很多最後都是跟一樣是男老師的結婚」、「真的這麼好早就約不完了，還需要介紹相親？」、「國小女老師我交手過一次，真的怕了」、「女老師優勢是有寒暑假，其他我不覺得贏在哪，現在福利也沒以前好」、「女老師確實在相親市場受歡迎，因為給人相對單純，學歷ok，有時間照顧家庭，收入穩定的印象。」

一名自稱大嫂是老師的網友回文，從他大哥的轉述整理出「和女老師結婚」的5優點與3缺點：

優點

1、作息穩定，方便照顧家庭

2、對於孩子的教育眉角更加了解

3、交友圈相對單純，會互相分享育兒資訊

4、生活習慣與消費習慣偏保守，不太會亂投資

5、經濟穩定，退休也拿得到錢

缺點

1、把全家都當小孩在管，較常碎念

2、消費習慣偏保守，所以也看不慣另一半的投資行為

3、非常重視學科成績與學歷，對孩子是種壓力