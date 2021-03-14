印度富少僅60cm高…相親5年還「母胎單身」　竟逼警察幫徵婚

After exhausting the conventional, and sometimes unconventional, matchmaking ways, 2 feet tall Azeem Mansuri from #Kairana in UP has now sought help from the police. He has already written to CM Yogi #Adityanath and DM, but no response yet. pic.twitter.com/zvNHd6V4w7 — TOIWestUP (@TOIWestUP) March 12, 2021

記者王佩翊／編譯

印度一名26歲男子因罹患罕症，身高僅有2英呎（約60公分），在成長過程中他經常因為特殊的身高而遭到同學嘲笑與欺凌。5年前，21歲的他開始不斷相親，希望可以盡早成家立業，然而儘管他的家境富裕，自己也在經營一家化妝品店，但仍因身高不斷遭拒。如今他竟異想天開找上警察，要求人民褓姆擔任他的「媒人婆」替他找新娘，堅稱這也算是公民服務的一環。

根據《印度時報》報導，26歲的曼蘇里（Azeem Mansuri）從小因患有罕見疾病，身高相較同齡人而言矮小許多，僅2英呎（約60公分）。而身高問題不但讓他從小遭到同儕霸凌排擠，深深影響他的童年生活，也讓他遲遲無法找到女朋友。身為家中6個兄弟姊妹的老么，曼蘇里從21歲開始便開始「相親」，而他的家人也不斷地替他尋找適合的對象。

5年過去了，每當有人有興趣與曼蘇里牽線時，只要一看到本人，全都因身高直接回絕曼蘇里。事實上，曼蘇里家境富裕，自己也在市區經營一家化妝品店，然而長達5年的漫漫相親路卻仍然只有被拒絕的份。曼蘇里說，「我每晚都無法入睡，我已經努力很久了，為什麼沒有人願意跟我一起分享生活？」

由於受不了看不見盡頭的「相親生活」，曼蘇里2019年直接找上一位官員，要求對方協助他「招親」，隨後更去函警局，不過未獲得回應。如今他親自跑到警局，要求警察幫他找到結婚的對象，因為他認為這是「公民服務」的一部份。不過警察則無奈回應，他們不知道自己可以做什麼，但會盡量看看有什麼可以幫忙的。

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