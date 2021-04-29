促進與身障學生交流　東大附特與豐年國小合辦融合教育活動

▲ 東大附特國小部與豐年國小合辦融合教育活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

東大附特國小部全體師生在本月8日及29日，前往鄰近學校豐年國小，與二年級的普通生們一起上體育課，在老師的引導下進行融合教育活動。希望藉此機會促進普通生與身心障礙學生交流。讓普通生學習如何與身心障礙學生互動；身心障礙學生能學習在沒有隔閡、與普通生相處的融合環境下建立友誼。



東大附特國小部的學生們，在老師的帶領及教師助理員的陪同下，徒步至豐年國小，沿途學習遵守交通規則，行走在安全的道路上。與豐年國小的師生們會合後，豐年國小的學生利用卡通人物的拼圖進行分組並尋找共同組員，每組皆有身心障礙學生與普通生，並有一位教師或教師助理員協助引導學生增進互動機會，經由自我介紹後，開始當天的小組合作競賽。



東大附特的老師們在活動之前，先與豐年國小的老師們互相交流，討論學生的程度並共同設計小活動，且請豐年國小的老師在活動前對學生進行宣導，使學生了解身心障礙學生的狀況，及如何協助身心障礙學生。藉由活動讓各組組員學習如何分工合作達成目標，例如：大家同在一個圓圈範圍中，要如何一起前進，既能避開障礙物又能帶著輪椅生一起到達終點。

以及學生們輪流到場中央挑選各式裝飾品，為自己小組中的輪椅生裝飾他們的輪椅，最後不論大人小孩，一起為各組裝飾後的輪椅評分。合作過程中難免遇到困難，不論是能獨自行走的組員，還是需要被協助推輪椅的組員，不是只有自己表現好就能獲勝，學生們要學習調整自己，思考如何帶著組內成員，一起達到目標。



在這兩次普通生與身心障礙生交流活動中，老師們將特教宣導的精神融入其中，讓普通生認識身心障礙學生的特質，避免因為不瞭解而產生誤解或排斥，也希望增進東大附特的孩子們進入融合環境的機會，促進社區適應能力。

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