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台南市議會訪新竹　觀摩全國花燈競賽

▲台南市議會27日晚上由郭信良議長率團，前往新竹觀摩得獎花燈及展出情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會27日晚上由郭信良議長率團，前往新竹觀摩得獎花燈及展出情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021台灣燈會雖因新冠肺炎疫情停辦，主辦單位新竹市政府仍舉辦全國花燈競賽，吸引303件花燈作品參賽；4月22日選出8座燈王後，自即日起至5月2日在新竹孔廟周邊展出，台南市議會27日晚上由郭信良議長率團，前往新竹觀摩得獎花燈及展出情形。

參與此次活動的團員有市議員洪玉鳳、陳怡珍、周麗津、李中岑、許又仁、吳通龍、蔡秋蘭、杜素吟、王家貞、蔡淑惠、李偉智、許至椿、陳昆和、林志聰、李鎮國、李啟維、鄭佳欣、方一峰等議員，眾人不分黨派，一同到新竹取經。

台南市議會觀摩團首先與新竹市許修睿議長及多位新竹市議員們會面，雙方就議程安排及議事進行等方面相互交流，大有收穫。隨後林智堅市長親自陪同台南市議會觀摩團，並一一介紹此次全國花燈競賽的得獎花燈；林智堅市長對花燈特色如數家珍，團員們都很佩服。

郭信良議長指出，距臺南上次主辦台灣燈會已經超過10年，台南市民如果要欣賞大型、精美的花燈，只能前往主辦城市，但多數民眾都無緣看到，所以他上任以來，用心觀摩每年台灣燈會舉辦情形，並積極接洽花燈製作單位，把燈會菁華帶回臺南，在市議會廣場及周邊展出，連續2年都深獲好評。

郭信良議長進一步說明，先前在台南北門遊客中心展出的台灣燈會副燈區，帶來許多觀光人潮，感謝立委陳亭妃的協助，台南市議會已經向交通部觀光局借來許多大型花燈，再加上從新竹全國花燈競賽商借的花燈，年底台南市議會推出的花燈展必定十分精采，請民眾拭目以待。

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