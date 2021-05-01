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「健保會要參與！」醫療基層勞工五一衛福部抗議　陳時中回應了

我們想讓你知道…二十間醫療工會 五一勞動節，醫療人員爭勞權 健保會要參與 20間醫療工會衛福部抗議「　陳時中：部分負擔5月不調漲

▲▲二十間醫療工會、近三十位醫療業勞工齊聚在衛福部前召開記者會，在五一勞動節向衛福部喊話。（圖／台北市聯醫企業工會提供）

▲二十間醫療工會、近三十位醫療業勞工齊聚在衛福部前召開記者會，在五一勞動節向衛福部喊話。（圖／台北市聯醫企業工會提供）

記者嚴云岑／台北報導

住院醫師在2019年納入勞基法，時值五一勞動節，近30多位醫療業勞工齊聚衛福部陳抗，提出跨科支援教育訓練、工會舉辦醫事人員繼續教育、工會加入健保會等3大訴求。面對工會提到若無法在健保會保有一席之地，每年都要來衛福部前抗議一事，衛福部長陳時中回應了。

為抗議健保會萬年委員，醫療工會今年初曾赴健保署陳情，要求健保會決策成員納入「醫療業基層勞工」。健保會今年4月公布新任委員名單，雖有46.2%大換血，也首度加入民團台灣醫療改革基金會，醫療產業工會卻未被納入。

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嘉基工會理事長、台灣醫療工會聯合會召集人趙麟表示，健保費率從今年元旦起調回5.17%，藥品部分負擔也預定在5月起漲，而從未收費的檢驗檢查部分負擔也將開收，但健保新增的收益，僅用平衡健保財務，醫療品質或從業人員待遇卻未改善。

趙麟宇提到，長年以來，醫療從業人員的專業不受到重視，以嘉義市為例，去年一年各醫院護理師的離職率從百分之八到百分之十八都有。而多數醫院處理「護理人力不足」的方式，就是再增加護理人員照顧的病人數，使護病比再惡化。

▲▼陳時中接受堵訪。（圖／記者張榮恩攝）

▲陳時中接受堵訪。（圖／記者張榮恩攝）

「當前健保最大的問題，是醫療從業人員的協商權被剝奪，沒有議價能力。」趙麟宇提到，蔡英文總統在2017年曾經說「台灣勞工就是這樣，勞工不自己跟資方溝通，都去跟政府抗議，讓政府公親變事主」；如果代表醫療人員的工會不能在健保會有一席之地，工會每年都要來衛福部前面抗議，直到醫療人員被重視為止。

陳時中今（1）下午出席財團法人慈月社會福利慈善基金會「第十屆南丁格爾獎頒獎典禮」，會後接受訪問，被問及工會加入健保會訴求時回應，健保會是體制問題，是由醫療團體、醫院協會等相關代表推舉，如果工會想要加入健保會，可以與醫師公會好好談一談。

第五屆健保委員4月30日召開第一次會議，被問及是否對部分負擔調漲做討論？陳時中回應，還沒看到報告，但部分負擔調整議題相當複雜，基本上帶入使用者付費概念，怎麼讓弱勢不要因部分負擔漲價造成就醫障礙還有待討論，但確定的是「不會在5月就調漲」。

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