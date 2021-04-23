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社會 社會焦點 保障人權

保險黃牛出沒！勾結中醫診所狂詐172萬　院長留下健保卡爽A補助

▲▼高雄地檢署偵破「健保黃牛與中醫診所勾結涉嫌詐領保險金及健保醫療補助金案」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲南打與高雄地檢署偵破保險黃牛勾結診所詐領補助案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

刑事局南部打擊犯罪中心、高雄地方檢察署偵破一起「保險黃牛勾結中醫診所詐領保險金、健保補助案」，發現保險業者施嫌對外招攬亦欲賺取不法保險理賠之保戶，再帶往高雄某中醫診所由院長陳醫師開立不實病歷、診斷證明，以此向保險公司申請理賠，並向健保局詐領補助費。

南部打擊犯罪中心108年11月間接獲民眾舉發，指稱高雄某不肖中醫診所涉嫌與保險黃牛勾結，找民眾至診所自費看診數十次，並以此詐領健保費、保險理賠金；檢方獲報後，立即由高雄地檢署羅水郎檢察官指揮刑事局南打介入偵辦。

檢警調查發現，該集團犯罪模式係由保險黃牛業者施嫌對外招攬有意賺取不法保險理賠之保戶，並透過施嫌向各家保險公司投保意外醫療險，再由施帶保戶前往高雄某中醫診所、由院長陳嫌開立不實病歷及診斷証明文件後，向各家保險公司申請意外醫療理賠金，共詐得172萬餘元；同時保戶的健保卡也寄放在診所內，後續再由陳嫌虛構診療行為持續向健保局詐領健保補助費，金額高達14萬元。

▲▼高雄地檢署偵破「健保黃牛與中醫診所勾結涉嫌詐領保險金及健保醫療補助金案」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄地檢署偵破「健保黃牛與中醫診所勾結涉嫌詐領保險金及健保醫療補助金案」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲嫌犯陸續遭警方拘提到案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

檢警蒐證完備後，於109年10月6日在高雄拘提中醫診所院長陳嫌、及保險業者施嫌2人到案，並起獲偽造診斷證明書、帳冊、桌上型電腦、手機、監視系統主機、病歷表、健保卡、保單、醫療費用明細、要保書、理賠審核給付通知書、理賠相關資料等證物，後續陸續拘提、通知涉案保戶共24人到案。

檢方指出，保險黃牛穿梭地方基層村里間，招攬缺錢民眾代辦保險、並詐領高額理賠，民眾除了備黃牛抽取高額佣金外，同時也觸犯詐領違法情事；檢警呼籲，民眾勿與保險黃牛簽訂代辦契約，如發現黃牛違法情形，應立即向警察機關提出檢舉。

▲▼高雄地檢署偵破「健保黃牛與中醫診所勾結涉嫌詐領保險金及健保醫療補助金案」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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