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路人勸情侶別吵…竟遭行刑3槍　他還原過程嚇壞：招招索命

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名潘性男子與女友在超商前吵架拉扯，被滿熱心路人靠近勸架，竟掏槍朝對方肚子開槍，隨後躲進租屋處內，警方獲報前往抓人，並起獲一把改造手槍及6顆子彈。案經地院審理終結，法官依未經許可持有非制式手槍罪，累犯，處有期徒刑5年4月，併科罰金10萬元；又犯殺人未遂罪，累犯，處有期徒刑6年6月，合併應執行有期徒刑9年，併科罰金10萬元。

▲▼情侶吵架，路人勸架竟慘遭開槍。（圖／記者陳凱力翻攝）。

▲周姓路人（紅圈處）中槍後，逃到超商求救，隨後痛苦蹲地。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

41歲潘男於2020年8月間向友人阿豪借了1把非制式手槍、6顆子彈。同年9月某日晚間10時許，他在新竹市明湖路上一家超商前與女友發生爭吵，周姓路人見潘男疑似毆打女友而上前勸阻，潘周二人因此發生口角。

潘男不滿周多管閒事，返回家中拿出手槍又回到便利商店前，近距離朝周男開了3槍，前2次未能順離擊發，直到第3次扣下板機，擊中周男左下腹部，導致他左下腹槍傷併內出血、左骨盆閉鎖性骨折、腹部穿刺槍傷、左側其他髂骨開放性骨折，經緊急送醫後才撿回一條小命。

▲▼情侶吵架，路人勸架竟慘遭開槍。（圖／記者陳凱力翻攝）。

▲法官認為，潘男以近距離、平舉的方式連開3槍，殺人意圖明確，其「沒有想殺人」的說詞只為推託，並不足以採信。

潘男坦承開槍傷人，但否認要殺人。周男證稱，他跟潘男爭執後就進去超商買消夜，之後看到潘男向他走過來，先經過、再折回來，接著潘男靠近他把手朝他平舉、對著他身體開槍。由於潘男並未先說手上有槍，也沒有拿出來給他看，周男並不知對方要幹嘛，直到聽到「ㄎ一ㄚ」一聲(卡彈)，才拿出安全帽防護、朝潘男揮擊，但沒有打中對方。

接著潘男再次平舉、手扣一次板機，開下第二槍，雖再卡彈，但潘男又迅速上膛開下第三槍，只見槍管冒出白煙，周男的左腹部中彈，

路人李男也證稱，自己抽菸的時候看到一對男女在便利商店前發生爭吵，吵完後潘男先跑掉，接著周男先進入超商，不到一分鐘潘男也返回走入超商開槍，他看到掉下一顆子彈，也看到周男拿出安全帽揮過去，但潘一直舉著槍，上膛後手就沒有放下，直到順利開槍為止。

法官認，按殺人未遂罪之成立，是以有戕害他人生命之故意，著手於刺殺而未成為要件，因此潘男是否具有「殺意」為判斷殺人與傷害罪的第一要件；然而觀潘男射擊時的開槍過程及持槍方式，皆以右手平舉的方式持槍朝周男身體射擊，甚至還在開槍時走近周男身邊。

且因子彈速度快、攻擊力強、殺傷力大，經常使人反應不及、難以防禦，易造成重大傷亡，甚至因子彈射程可達遠處，彈道、角度常非開槍者能準確掌控，特別容易使目標遭流彈擊中造成傷亡，殺傷範圍甚廣，然而潘男卻以近距離、平舉的方式朝人體要害部位開槍射擊，有極大可能會造成周男喪命。

潘男辯稱，自己一開始只是想對空鳴槍，後又改口只想朝周男腳部開槍，因打歪了才擊中腹部，然而依勘鑑結果、證人證詞均顯示，潘男攜槍回到超商後，在短短6秒內即以平舉方式開槍射擊，從頭到尾都無對空鳴槍動作，也無瞄準腳步的動作，再者，潘男連續兩次擊出空彈後，再繼續擊發第三次，顯見潘男有殺人固執，其說詞顯然為畏罪卸責之詞。

法官審酌，潘男智識正常，是有相當社會經驗的成年人，甚至曾在當兵期間接受槍砲設擊訓練，難以推託不知槍、彈所造成的攻擊性，因此，潘男以1公尺間的極近距離、平舉朝被害人身體開槍射擊，足以認定潘內心有殺人意圖，依未經許可持有非制式手槍罪，累犯，處有期徒刑5年4月，併科罰金10萬元；又犯殺人未遂罪，累犯，處有期徒刑6年6月。應執行有期徒刑9年，併科罰金10萬元。

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